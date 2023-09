Globaler Klimastreik In diesen NRW-Städten gibt es am Freitag Klimaproteste

Den Aktivisten von Fridays for Future reicht es: „Die nächsten fünf Jahre werden vermutlich die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Wir befinden uns mitten in der Klimakrise. Doch anstatt notwendige Maßnahmen zu ergreifen, gehen Politik und Wirtschaft in den Verdrängungsmodus“, heißt es im Aufruf zum globalen Klimastreik am Freitag, 15. September. Es gebe grüne Märchen statt ernsthafte Emissionsminderungen, beim Greenwashing sei auch der selbst ernannte Klimakanzler Olaf Scholz dabei. Wo die Aktivisten etwas planen, zeigt eine Karte (fridaysforfuture.de/klimastreik/). In Berlin gibt es um 12 Uhr die zentrale Demonstration vor dem Brandenburger Tor. In NRW sind demnach unter anderem Proteste hier geplant: