In NRW gehen an diesem Freitag, 20. September 2019, Tausende für den Koimaschutz auf die Straße. Fast 100 Demos gibt es allein in NRW. Die besten Bilder der Proteste.

Obwohl Greta Thunberg ja gerade in den USA unterwegs ist, ist sie auch Teil der Demo in Düsseldorf - passenderweise gezogen von einem Elektroauto.