„Zoom-Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen : 108-Kilo-Schildkröte Helmuth ist wieder mobil - auf Spezial-Rollbrett

„Zoom-Erlebniswelt“ in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen „Helmuth“ ist wieder unterwegs: Dank eines kevlarverstärkten Spezial-Rollbretts krabbelt das 24 Jahre alte Tier durch sein Außengehege in der Zoom-Erlebniswelt. Eine Arthritis hatte ihm schwer zu schaffen gemacht.

Physiotherapie, eine Gehhilfe und ein Trainingsplan mit regelmäßigen Übungen: Der Gelsenkirchener Zoo lässt nichts unversucht, um seiner 108 Kilogramm schweren Spornschildkröte „Helmuth“ wieder auf die Beine zu helfen. Das Tier leidet an Schulterarthritis am rechten Gelenk - anfangs brauchte die Schildkröte sogar Schmerzspritzen und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft hochstemmen. Jetzt krabbelt das 24 Jahre alte Tier wieder mit beachtlichem Tempo durch sein Außengehege - unterstützt von einem orangenen Kunststoffbrett mit vier flexiblen Rollen.

Am Dienstagmorgen präsentierte die „Zoom Erlebniswelt“ erstmals die neue Gehhilfe. Frühe Besucher verfolgten das Schauspiel mit großen Augen: „Helmuth“ hat das Zeug, zum neuen Publikumsliebling des Ruhrgebietszoos zu werden.

Ende Januar hatte das Tier nicht mehr richtig gefressen und sich zunehmend zurückgezogen. Tierärztin Judith Wabnitz ließ die Schildkröte in einer Tierklinik im Münsterland im Computertomografen untersuchen. So konnten die Ärzte den dicken Panzer durchleuchten. Nach der Diagnose begann das Training für „Helmuth“, um mit gekräftigten Muskeln das Gelenk zu entlasten - zunächst nur auf einem starren Rollbrett auf glattem Untergrund in der Schildkrötenanlage. Für das Außengehege gab es anfangs keine Lösung.