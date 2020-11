Die besten Zoos bei wechselhaftem Wetter



Perfekt geeignet um einen kurzen Regenschauer zu überbrücken sind die Tierhäuser der Zoos in NRW. Im Kölner Zoo können Sie ein großes Urwaldhaus entdecken, in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen befindet sich in der Dschungelhalle auch ein großer Indoor-Spielplatz.

Zwar nicht in NRW, aber dennoch in der Nähe: Im Burger’s Zoo in Arnheim befindet sich der größte überdachte Mangrovenwald der Welt, der von Seekühen bewohnt wird.