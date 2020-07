Zoom Erlebniswelt : Tiere wie in der Natur erleben

Foto: Zoom Erlebniswelt Infos Zoom Erlebniswelt - Zoo mit vielen Facetten

Die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen wurde zweimal im Folge zum besten Zoo Deutschlands gekürt. Das liegt zum einen an der Vielfalt, die geboten wird, zum anderen am außergewöhnlichen Programm.

Schon die bloßen Zahlen beeindrucken. Rund 840.000 Besucher kamen 2019 in die Zoom Erlebniswelt nach Gelsenkirchen. Laut Zoo ist das eine Steigerung um zehn Prozent. Zwar kamen vor einigen Jahren auch schon einmal mehr als eine Million Besucher, doch das heiße Wetter der vergangenen Jahre habe die Zahl etwas schwinden lassen.

Den Besuchern, die es 2019 in die Zoom Erlebniswelt führte, hat es offensichtlich gefallen. Zum zweiten Mal in Folge ist die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen als bester Zoo Deutschlands ausgezeichnet worden. Als Preis gab es den Parkscout Publikums Award. Rund 50.000 Teilnehmer haben darüber abgestimmt, welcher der beste Zoo Deutschlands werden soll. Dr. Hendrik Berendson, der Leiter der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen, sieht darin eine Bestätigung und Ansporn zugleich. Ebenfalls im Jahr 2019 wurde die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen als familienfreundlichster Zoo Deutschlands ausgezeichnet. Außerdem gab es einen Preis dafür, den besten Kundenservice aller Zoos Deutschlands zu haben. Der europäische Verband der Zoos und Aquarien zeichnete die Zoom Erlebniswelt außerdem für ihr Engagement in Sachen Artenschutz aus.

Gesteigert werden dürfte die Familienfreundlichkeit seit Anfang Januar 2020. Seitdem ist die Zoom Erlebniswelt rauchfrei. So will der Zoo Gelsenkirchen ein Vorbild für Kinder sein und auch die Luftqualität für die Tiere verbessern. Zoodirektor Dr. Hendrik Berendson erklärt, dass man Besucher und Mitarbeiter vor dem Passivrauchen schützen möchte. Der Erholungswert soll damit noch einmal gesteigert werden. Gestattet ist das Rauchen nur noch in den Außenbereichen der Gastronomie.

An nur einem Tag können sich die Besucher der Zoom Erlebniswelt auf eine Weltreise begeben. Sie begegnen den Tieren Asiens, Afrikas und Alaskas, die in weitläufigen Gehegen leben. In Gelsenkirchen hat man versucht, die naturgetreue Heimat der einzelnen Arten nachzubauen. So gelang es, die Gehege artgerecht zu gestalten. Das Gelände ist in Geozonen unterteilt. Durch jede führt ein separater Rundweg. Jede Geozone wird so zu einer in sich geschlossenen Erlebniswelt. Zahlreiche Attraktionen tragen ihr Übriges dazu bei. So hat es der Gelsenkirchener Zoo geschafft, dass nicht nur Besucher aus Gelsenkirchen kommen. Die Zoom Erlebniswelt ist eines der besten und schönsten Ausflugsziele in Nordrhein-Westfalen. Wichtig ist das auch für das gesamte Ruhrgebiet, das quasi das Herz Nordrhein-Westfalens bildet.

Nicht nur für die kleinen Besucher interessant sind spezielle Angebote wie zum Beispiel die Morgensafari. Sie dauert 90 Minuten und startet schon um 7.30 Uhr. Ebenfalls interessant ist eine Erlebnisexpedition durch die einzelnen Erlebniswelten. Außerdem gibt es zahlreiche Themenexkursionen. Zu allen Führungen muss man sich frühzeitig vorab anmelden, am besten über die Internetseite der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen. Wer vielleicht vorhat, Tierpfleger zu werden, der hat immer am Wochenende die Möglichkeit, an Schnupperkursen teilzunehmen und hinter die Kulissen zu blicken.

Besitzer der Zoom Erlebniswelt sind die Stadtwerke Gelsenkirchen und damit letztendlich die Stadt. Die Stadtwerke Gelsenkirchen sind nämlich eine hundertprozentige Tochter der Stadt Gelsenkirchen.

Wie groß ist der Zoo Gelsenkirchen "Zoom Erlebniswelt"?

Das Gelände der Zoom Erlebniswelt ist insgesamt 34 Hektar groß. Die größten Flächen stehen den Tieren zur Verfügung. Der Zoo unterteilt sich in drei Erlebniswelten. Die größte davon ist die Erlebniswelt Afrika. Sie ist rund 14 Hektar groß. Die Erlebniswelt Alaska ist die zweitgrößte. Sie ist rund sechs Hektar groß. Die Erlebniswelt Asien ist mit rund fünf Hektar die kleinste Welt. Hinzu kommen im Eingangsbereich noch der Grimberger Hof und der Schildkrötengarten.

Da die Fläche der Zoom Erlebniswelt groß ist, müssen die Besucher ein wenig Kondition mitbringen. Durch jede Erlebniswelt führt jeweils ein Rundweg. Der durch Afrika ist mit 2,2 Kilometern der längste. Zwei Kilometer geht es durch Alaska und 1,3 Kilometer durch Asien. Weil man diese Strecke nicht auf einmal schafft und man mehrere Stunden benötigt, gibt es auf dem Gelände zahlreiche Möglichkeiten, sich zwischendurch auszuruhen. An sieben Stellen befinden sich zudem gastronomische Angebote.

Seit wann gibt es die Zoom Erlebniswelt?

Die Zoom Erlebniswelt gibt es eigentlich schon seit 1949. Nur hieß der Tierpark da noch Gelsenkirchener Zoo. Eine Tierhandelsfirma schaffte es damals, rund 300 Tiere in den Ruhr-Zoo zu holen. Darunter waren Bären, Wölfe, Ziegen, Kamele und ein Elefant. 1951 beschloss man, den Namen in Ruhr-Zoo Gelsenkirchen zu ändern. In den folgenden 40 Jahren kamen rund 20 Millionen Zoobesucher in den Ruhr-Zoo. Für das Ruhrgebiet war er schon damals ein beliebtes Ausflugsziel. Weil die Stadt Gelsenkirchen jedoch in finanzielle Schieflage geriet, ging es auch dem Tierpark nicht gut. Um ihn zu erhalten, suchte man einen Investor und fand ihn in der GEW, der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH. Mit Fördergeldern von Stadt und Land beschloss man Anfang 2000, den ersten Zoo Europas zu schaffen, der konsequent auf naturnahe Tierhaltung setzt. So entstanden in der Folge Gehege, die eine naturgetreue Heimat der Tiere zeigen.

Im Dezember 2000 war Spatenstich für die ersten Tiergehege. Im April 2004 eröffnete schließlich der Grimberger Hof, der einem westfälischen Bauernhof nachempfunden ist. Der Grimberger Hof ist ein Streichelzoo. Im Sommer 2005 folgte die Eröffnung der Erlebniswelt Alaska. Ein Jahr später folgte die Erlebniswelt Afrika. 2010 eröffnete schließlich die Zoom Erlebniswelt Asien. Seitdem können sich die Zoobesucher mitten im Ruhrgebiet, im Herzen von NRW, auf eine Weltreise begeben.

Wie viele Tiere leben in der Zoom Erlebniswelt?

In der Zoom Erlebniswelt leben rund 900 Tiere. Sie verteilen sich auf etwa einhundert Arten. Aufgeteilt sind sie nach Geozonen. So erleben die Zoobesucher in Gelsenkirchen Tiere aus der ganzen Welt, sortiert nach Kontinenten. Zu den Tieren, die im Tierpark in Gelsenkirchen leben, gehören unter anderem Orang-Utans, Flusspferde, Giraffen, der Kleine Panda, Rote Varis, Sibirische Tiger, Zebras und Hanuman-Languren.

Welche sind die tierischen Highlights in der Zoom Erlebniswelt?

In der Zoom Erlebniswelt sind die Tiere die großen Attraktionen. Ein Highlight sind zum Beispiel die Eisbären. Putzig sind aber auch die Kanadischen Biber. Kamtschatkarbären sind die zweitgrößte Braunbärenart der Welt. In Gelsenkirchen kann man sie bestaunen.

Ein weiteres Highlight sind die Afrikanischen Löwen. Nicht direkt auffallend, aber dennoch eine Besonderheit ist der Sudanhornrabe. Er ist der einzige Nashornvogel Afrikas. Eines der Markenzeichen in Gelsenkirchen sind die Rothschildgiraffen. Besonders beliebt bei den Kindern sind die Erdmännchen. Sie toben den ganzen Tag. Der Rötelpelikan ist der größte flugfähige Vogel Afrikas. Auch er ist zu sehen. Auch die größte Nashornart, das Breitmaul-Nashorn, ist in Gelsenkirchen zu Hause.

Mit den Menschen verwandt sind die Sumatra-Orang-Utans. Daher ist es für Menschen besonders interessant, jemandem zu begegnen, mit dem man gemeinsame Vorfahren hat. Der Asiatische Zwergotter ist die kleinste Otterart und daher sehr putzig. Besonders elegant kommt der Sibirische Tiger daher.

Wie heißen die Welten in der Zoom Erlebniswelt?

Das Gelände ist in drei Geozonen unterteilt. Es gibt die Erlebniswelt Asien, die Erlebniswelt Afrika und die Erlebniswelt Alaska. Außerdem gibt es im Eingangsbereich den Grimberger Hof. So können die Zoobesucher mitten in Gelsenkirchen Tiere von vielen Kontinenten sehen, die geografisch sortiert sind.

In Asien begeben sich die Zoobesucher auf einen 1,3 Kilometer langen Rundweg. Zu sehen gibt es unter anderem Sumatra-Orang-Utans, Zwergotter, Trampeltiere und diverse Reptilien und Vögel. Auch der Kleine Panda, die wohl bekannteste Tierart Chinas, und Hanuman-Languren, die in Indien als heilige Tiere gelten, leben in der Zoom Erlebniswelt Asien. Zum Bereich Asien gehört auch ein 4.500 Quadratmeter großes Tropenparadies. In einem immergrünen, tropischen Regenwald, der natürlich gestaltet ist, erleben die Zoobesucher zahlreiche Arten. Über einen Schwimmsteg erreichen die Zoobesucher in Asien ein Hausboot. Von dort hat man einen guten Blick auf einige Arten. Auch der Canopy Walk, ein Baumwipfelpfad, führt mitten in Gelsenkirchen durch Asien. Am Ryokan Imbiss kann man verweilen.

In der Themenwelt Alaska legen die Zoobesucher einen Rundweg von rund zwei Kilometern zurück. Zu sehen gibt es unter anderem Eisbären. Ihnen begegnet man unter anderem an einer bodentiefen Scheibe ganz nah. Der Kanadische Biber und der Baumstachler sind putzig anzusehen. Die Kamtschatkabären kommen hingegen imposant daher. Rentiere, Seelöwen und Elche leben ebenfalls in Alaska. Besonders sehenswert ist ein sechs Meter hoher Wasserfall. Direkt an ihm vorbei führt eine Brücke über das Gehege der Bären, die sich direkt unter den Zoobesuchern befinden. Durch das Becken der Seelöwen spazieren die Zoobesucher in einem Glastunnel. Highlight in Alaska ist das Alaska Ice Adventure. Dort erleben die Zoobesucher eine Simulation und begeben sich in einem Iglu, das sich auf einer Eisscholle befindet, durch das Polarmeer. So erscheinen im Alaska Ice Adventure sogar Orkawale. Im Alaska Diner kann man sich dann von der wilden Fahrt erholen.

Die dritte Themenwelt heißt Afrika. Sie ist geprägt durch weitläufige Feucht- und Grassavannen. Rote Varis, Zebras, Giraffen, Flusspferde und zahlreiche andere Arten leben in Gehegen, die wie die natürliche Heimat gestaltet sind. Für Zoobesucher unsichtbare Grenzen trennen die Zoobewohner. Die unsichtbaren Grenzen lassen die Illusion der natürlichen Heimat perfekt wirken. Obwohl der Rundweg auf rund 2,2 Kilometern Länge durch weitläufige Feucht- und Grassavannen führt, ähnelt er doch einem Park. Sehenswert ist unter anderem die Lemureninsel, wo man die Lemuren hautnah erlebt. In der Dschungelhalle wohnen unter anderem die Schimpansen. Im Serengeti-View begegnen die Zoobesuchern den Giraffen auf Augenhöhe. Von dort hat man auch eine gute Aussicht auf die größte Erlebniswelt im Gelsenkirchener Zoo.

Bevor eine Erholung in einem der zwei Gastronomiebetriebe ansteht, können die Besucher mit der African Queen auf Bootstour gehen. Mit der African Queen begegnet man Pavianen und Flamingos und bekommt eine andere Perspektive auf die Savannenlandschaft in Gelsenkirchen. Eine weitere Attraktion in der Erlebniswelt Afrika ist die neue Pinguinanlage. Anfang Juni 2020 eröffnete die neue Pinguinanlage und beherbergt zwölf Brillenpinguine. Sie sind die einzige Pinguinart des Kontinents.

Eine vierte Erlebniswelt, auch wenn sie nicht so heißt, ist der Grimberger Hof. Er liegt direkt am Eingang des Parks. Er ist ein Streichelzoo und beherbergt vor allem europäische Nutztierrassen. Dazu gehören unter anderem Moorschnucken, Esel, Ziegen und das Husumer Protestschwein.

Welche Attraktionen bietet die Zoom Erlebniswelt für Kinder?

Bei einem Besuch im Tierpark in Gelsenkirchen kommen Erwachsene wie Kinder über viele Stunden gleichermaßen auf ihre Kosten. Zwar sind die Tiere die eigentlichen Highlights, doch für die kleinen Zoobesucher gibt es noch vieles mehr zu entdecken. Ein Highlight ist mit Sicherheit der Grimberger Hof. Da kommen die Kleinen den Tieren ganz nahe. Doch auch in den Erlebniswelten gibt es einiges zu entdecken.

Ein Muss ist beinahe schon der 850 Quadratmeter große Indoor-Spielplatz "Drachenland". Der Indoor-Spielplatz befindet sich im Tropenparadies. Dort gibt es unter anderem Baumhäuser und Klettertrapeze. Die Kinder können bis in eine Höhe von elf Meter klettern. Ein Schiff wartet genauso auf die Entdecker wie ein Holzdrache. Direkt neben dem Biergarten des Grimberger Hofs liegt ein Kletterspielplatz. Da können die Erwachsenen verweilen und die Kleinen toben.

In Afrika wartet ein Abenteuerspielplatz mit Weidenkörben. Ein weiterer Spielplatz befindet sich in der Dschungelhalle. Auf dem Wasserspielplatz "Joe's Claim" begeben sich die Kleinen Zoobesucher auf Goldsuche.

Öffnungszeiten der Zoom Erlebniswelt

Geöffnet hat die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen vom 15. bis 31. März jeweils von 9 bis 18 Uhr. Von April bis September ist die Öffnungszeit von 9 bis 18.30 Uhr. Im Oktober öffnet der Zoo von 9 bis 18 Uhr und von November bis 14. März ist die Öffnungszeit von 9 bis 17 Uhr. Heiligabend und Silvester ist von 10 bis 14 Uhr offen. Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vorher.

Für Sommer und Winter gibt es spezielle Eintrittspreise. Vom 15. März bis 31. Oktober liegt der Eintrittspreis für Erwachsene bei 21,50 Euro und für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren bei 14 Euro. In den Wintermonaten zahlen Erwachsene 15,50 Euro und die Sprösslinge 10,50 Euro. Außerdem gibt es Feierabendtickets, Familientickets, ermäßigte Tickets und Jahreskarten. Auch Hunde sind erlaubt.

Anfahrt zur Zoom Erlebniswelt

Wer mit dem Auto kommt, sollte Bleckstraße 64 in sein Navi eingeben. Über die Autobahn 2 aus Richtung Oberhausen nach Hannover muss man in Gelsenkirchen-Buer abfahren. Aus Richtung Hannover nach Oberhausen nimmt man die Abfahrt Herten. Über die Autobahn 44, Herne Richtung Duisburg, nimmt man die Abfahrt Gelsenkirchen-Bismarck. Aus Duisburg Richtung Herne die Abfahrt Gelsenkirchen-Schalke. Über die Autobahn 40, Essen Richtung Dortmund, sollte man die Abfahrt Gelsenkirchen-Süd wählen. Gleiches gilt für die Gegenrichtung Dortmund nach Essen.

Rund um den Zoo gibt es mehrere große, kostenpflichtige Parkplätze. Möglich ist die Anfahrt auch mit der Straßenbahnlinie 301 ab Gelsenkirchen Hauptbahnhof. Eine weitere Möglichkeit ist die Buslinie 342 aus Richtung Herne, Wanne-Eickel Hbf oder Fachhochschule Gelsenkirchen. Aussteigen muss man an der Haltestelle Zoom Erlebniswelt. Wer mit der Regionalbahnlinie 43 kommt, steigt an der Haltestelle Gelsenkirchen Zoo aus.

