Die Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen hat einiges zu bieten. In kaum einem anderen zoologischen Garten haben die Tiere so viel Platz wie hier. Beinahe unsichtbare Grenzen lassen eine naturnahe Haltung zu. In drei verschiedenen Geozonen erleben die Zoobesucher eine Weltreise an einem Tag. Aber es gibt noch mehr zu entdecken.