Bedrohte Art Überraschender Nachwuchs bei den Waldrentieren im Wuppertaler Zoo

Das Europäische Waldrentier sei eine Unterart des Rentiers, die nur noch in kleinen Gebieten in Finnland und Russland vorkomme, so der Tierpak. In Finnland war das Waldrentier um 1900 bereits ausgestorben. Auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN wird das Europäische Waldrentier als „gefährdet“ eingestuft.