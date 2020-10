Schönhörnchen aus Sumatra : Jungtiere der Prevost-Hörnchen im Kölner Zoo trauen sich ans Licht

Köln Der Kölner Zoo hat dieser Tage besonders quirligen Nachwuchs zu verzeichnen. Die ersten Jungtiere der Prevost-Hörnchen beginnen damit, ihr Gehege zu erkunden.

Prevost-Hörnchen sind Bewohner immergrüner tropischer Wälder. Sie können gut klettern und sind vor allem am frühen Morgen und am späten Nachmittag aktiv. Sie schlafen in Baumhöhlen oder in selbstgebauten Nestern aus Blättern und Zweigen.