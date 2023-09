Top Ten Die besten Zoos in Deutschland

Platz 6: Zoo Frankfurt (am Main)

Nach dem Zoologischen Garten in Berlin der zweitälteste Zoo in Deutschland. In dem im Jahre 1958 gegründeten Zoo leben rund 450 Tierarten auf elf Hektar Fläche. Es ist nach Eintrittspreisen der günstigste Zoo in den Top Ten. (Foto: Symbolbild)

Eintritt: 12,00 Euro (Erwachsene) / 6,00 Euro (Kinder)