Auch NRW vertreten Die zehn besten Zoos in Deutschland

Um herauszufinden, welche Zoos in Deutschland am besten sind, hat die Reiseplattform „Holidu“ eine entsprechende Studie erhoben. Untersucht wurden dabei die 25 beliebtesten Zoos und Tierparks in ganz Deutschland. In die abschließende Bewertung sind die Faktoren Eintrittspreise, Artenvielfalt, öffentliche Bewertungen bei Google und kulinarische Angebote eingeflossen. Gleich zwei Zoos aus Nordrhein-Westfalen haben es unter die besten zehn geschafft. Hier finden Sie die Top Ten der besten Zoos in Deutschland laut „Holidu“.