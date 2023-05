Zoo-Besuch in Wuppertal Auge in Auge mit Löwen und Elefanten dank Virtual-Reality

Das Prinzip ist einfach: Über einen QR-Code kann smart.zoo kostenfrei auf das eigene Smartphone heruntergeladen werden, wahlweise über das neu installierte WLAN-Netzwerk des Grünen Zoos. Für vier Euro erhalten die Besucher an der Kasse und in der Zoo-Truhe das Cardboard, einer Schachtel mit Aussparungen für Auge und Nase. Das eigene Smartphone mit der aufgerufenen smart.zoo-Anwendung wird dann in die Pappbox geschoben, um das Programm zu starten. Das Ganze funktioniert auch ohne Cardboard, man muss dann nur auf den 3D-Effekt verzichten. Teile des Erlöses aus dem Verkauf der Boxen spendet der Zoo an Artenschutzprojekte.