Tipps für Ausflüge Die schönsten Orte in NRW für ein Picknick

Wer achtlos seine Zigarettenkippe wegschnippt, Einweg-Kaffeebecher, Pappteller, Obst- und Lebensmittelreste zurücklässt, muss seit 2019 in NRW mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen. Dieses ist eine Empfehlung für die Bußgeldbehörden, bindend ist das allerdings nicht. Jede Kommune regelt das selbst. So kostet in Köln das Wegwerfen einer Zigarettenkippe 50 Euro, in Lüdenscheid das Doppelte.