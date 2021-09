Bis zu 29 Grad : Wetter in NRW zum Wochenstart sonnig und warm

Düsseldorf Bis zu 29 Grad warm könnte es in der kommenden Woche in Nordrhein-Westfalen werden. Dabei bleibt es sonnig und fast ausnahmslos trocken.

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt es in Nordrhein-Westfalen auch zum Wochenbeginn heiter. Am Montag gebe es viel Sonnenschein, nur vereinzelt könne es leicht bewölkt werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Zumeist bleibe es niederschlagsfrei, am Nachmittag seien im höheren Bergland aber auch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf bis zu 27 Grad.