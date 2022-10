Corona-Regeln, Öffnungszeiten, Highlights : Längere Öffnungszeiten für die Kölner Weihnachtsmärkte 2022

Foto: Panoramapilot 20 Bilder Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2022

Service Köln Gute Nachrichten für Weihnachtsmarkt-Fans in Köln: In diesem Jahr öffnen die ersten Märkte deutlich früher als sonst. Außerdem dürfen die Betreiber künftig freitags und samstags eine Stunde länger öffnen. Was sonst noch neu ist - und welche Märkte die Besucher in diesem Winter erwarten. Ein Überblick.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gute Nachrichten für Fans von Glühwein und gebrannten Mandeln: Die Weihnachtsmärkte sollen in diesem Jahr bereits ab dem 14. November öffnen dürfen – lediglich der Totensonntag, der auf den 20. November fällt, ist von der Regelung ausgenommen. Die allgemeinen Öffnungszeiten für das Jahr 2022 der Weihnachtsmärkte werden Freitag und Samstag um eine Stunde bis 23 Uhr verlängert. Nach 22 Uhr darf jedoch kein Bühnenprogramm mehr stattfinden. Dies geht auf einen Antrag eines Bündnisses aus Grünen, CDU und Volt im Rat der Stadt Köln zurück.

Die Veranstalter dürfen jedoch selbst entscheiden, inwiefern sie von dieser Regelung auch Gebrauch machen. Denn längst nicht jeder Betreiber erachtet Öffnungszeiten bis 23 Uhr als sinnvoll. „Aus Rücksicht auf die Mieter werden wir auch in diesem Jahr voraussichtlich nicht länger als 22 Uhr öffnen“, so Alexander Sehringer, Technischer Leiter der KW Kölner Weihnachtsgesellschaft, die den größten Kölner Weihnachtsmarkt am Dom betreibt. Auch am 14. November wollen längst nicht alle Weihnachtsmärkte in Köln öffnen. Die meisten sprechen sich vielmehr für Donnerstag, den 17. November, aus - manchen ist auch dies noch zu früh: „Aufgrund der Sessionseröffnung am 11. November schaffen wir keinen früheren Aufbau am Heumarkt und am Alter Markt“, so eine Sprecherin von Heinzels Wintermärchen, dem Weihnachtsmarkt in der Kölner Altstadt.

Eine weitere Neuerung: Am Friesenplatz soll ein zusätzlicher, etwas kleinerer Weihnachtsmarkt entstehen. Die Verwaltung hat vorgeschlagen, dafür ein ähnliches Vergabeverfahren wie bei den Weihnachtsmärkten auf den zentralen Innenstadtplätzen durchzuführen. Da die Vorbereitung einen erheblichen Vorlauf benötige, sei eine Vergabe zum Ende des laufenden Jahres jedoch „unmöglich“, so die Stadt. Der Markt auf dem Friesenplatz wird daher wohl erst im Winter 2023 stattfinden. Diese Weihnachtsmärkte erwarten die Besucher im Winter 2022.

Weihnachtsmarkt am Kölner Dom - der Pompöse

Wo? Roncalliplatz, direkt vor dem Dom

Wann? 17. November bis 23. Dezember; Sonntag bis Mittwoch 11 bis 21 Uhr, Donnerstag und Freitag voraussichtlich 11 bis 22 Uhr, Samstag 10 bis 22 Uhr. Totensonntag, 20. November, geschlossen

Was? Lauter Superlative: Geht man nach den Besucherzahlen der letzten Jahre, ist der Weihnachtsmarkt vor dem Dom der größte seiner Art in Deutschland. Außerdem schmückt ihn der mit 25 Metern höchste natürliche Christbaum in Nordrhein-Westfalen. Und ein Lichterzelt mit 70.000 LEDs gibt es auch noch. Rund 150 Buden und Stände bieten Kunsthandwerk, Geschenkideen und Kulinarisches. Auf der zentralen Bühne finden mehr als hundert kostenlose Veranstaltungen statt – vom Kasperltheater bis zu Jazzkonzerten.

Markt der Engel auf dem Neumarkt - der Mystische

Wo? Neumarkt

Wann? 17. November bis 23. Dezember. Sonntag bis Donnerstag 11 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag 11 bis 22 Uhr, Glühweinstände bis 23 Uhr. Totensonntag, 20. November, geschlossen

Was? Hunderte Sterne leuchten in den Bäumen über dem Markt, Engel und Fabelwesen auf Stelzen begrüßen die Besucher, und Nikolaus und Weihnachtsengel kommen auch vorbei: Der Weihnachtsmarkt mit den weißen Giebelhäuschen ist für seine mystische Weihnachtsstimmung bekannt. Und wen Einhörner und Zauberpferde noch nicht ausreichend in überirdische Stimmung versetzen, der findet an drei unterschiedlich thematisierten Glühweinständen und einer Cocktailbar entsprechend hochprozentige Unterstützung.

Heinzels Wintermärchen in der Altstadt - der Heimelige

Eislaufen in der Altstadt soll in diesem Jahr wieder möglich sein. Foto: dpa

Wo? Heumarkt und Alter Markt

Wann? Alter Markt: 21. November bis 23. Dezember 2022 Heumarkt: 21. November 2022 bis 8. Januar 2023, Ruhetage 24./25.12.

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 22 Uhr, ab 26.12, 11 bis 21 Uhr

Was? Der flächenmäßig größte Weihnachtsmarkt der Stadt ist nach Themen unterteilt. Auf dem Alter Markt bieten Kunsthandwerker ihre Produkte an - einige werden direkt am Stand hergestellt. Hungrige kommen in der Naschgasse auf ihre Kosten; Schmuck gibt es in der Goldgasse. Auf dem

Weihnachtspostamt gibt es Heinzelmännchen-Briefmarken, für Kinder ein kleines Riesenrad und ein Kinderkarussell. Auf dem Heumarkt wird außerdem eine 1800 Quadratmeter große Eisbahn aufgebaut – zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen.

Weihnachtsmarkt im Stadtgarten - der Lässige

Der Weihnachtsmarkt im Stadtgarten eignet sich auch für einen Besuch mit der ganzen Familie. Foto: Weihnachtsmarkt stadtgarten

Wo? Venloer Straße 40

Wann? täglich geöffnet vom 17.11. bis 23.12.2022, Montag bis Freitag: 16 bis 21:30 Uhr, Samstag und Sonntag: 12 bis 21:30 Uhr

Am Totensonntag, 20. November, ab 18 Uhr geöffnet

Was? Mehr als 80 wöchentlich wechselnde Aussteller zeigen Kunst, Mode und Schmuck, von liebevoller Handarbeit bis hin zu Designerstücken. Außerdem gibt es Winzer-Glühwein nach eigenem Rezept und ein umfassendes Kulturprogramm. Neu: Erstmals gibt es in diesem Jahr die Möglichkeit, für Gruppen ab 30 Personen einen eigenen Bereich auf dem Weihnachtsmarkt zu buchen – zum Beispiel für die Weihnachtsfeier. Totensonntag (20. November) geschlossen.

Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum - der Maritime

Nah am Wasser gebaut: Der Hafenweihnachtsmarkt rund um das Kölner Schokoladenmuseum. Foto: www.hafenweihnachtsmarkt.de

Wo? Rheinauhafen rund um das Schokoladenmuseum

Wann? Vom 18. November bis 23. Dezember 2022 täglich von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags bis 22 Uhr, Totensonntag, 20. November, 18 bis 21 Uhr. Vom 28. Dezember bis zum 1. Januar findet der Neujahrsmarkt statt.

Was? Dem Namen und Standort entsprechend soll der Markt maritimes Flair verbreiten – dabei helfen zum Beispiel Stände mit Fischspezialitäten und der Verkauf von Kunsthandwerk rund um die Themen Weihnachten, Hafen und Seefahrt. Glühwein wird am Dreimaster-Holzschiff „Trudel“ kredenzt, in der Leuchtturm-Spelunke gibt es Glühbier und Feuerzangenbowle. Auf der Bühne werden Weihnachtslieder und Shantys gesungen, für Kinder gibt es ein Spielzelt und Spielboote. Und wer eine Pause vom Tumult braucht, besteigt die Gondel des 55 Meter hohen Riesenrads und guckt sich das Ganze von oben an.

Nikolausdorf am Kölner Rudolfplatz - der Familienfreundliche

Wo? Rudolfplatz

Im Nikolausdorf auf dem Rudolfplatz kommt natürlich auch der Nikolaus vorbei. Foto: www.weihnachtsmarkt-rudolfplatz.com

Wann? voraussichtlich 17. November bis 23. Dezember 2022, Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag voraussichtlich 11 bis 22 Uhr. Totensonntag, 20. November, geschlossen.

Was? Für das Dorfidyll in der Stadt sorgen beleuchtete Fachwerkhäuschen vor der Kulisse der Hahnentorburg. In der Dorfkapelle werden selbst gestaltete Krippen von Kindern und Jugendlichen in Szene gesetzt. Eine Bühne ist für die Auftritte von Künstlern und Musikern vorgesehen. Im beheizten Nikolaushaus unterstützen qualifizierte Betreuer die Kinder beim Basteln. Vormittags von montags bis freitags können Kita-Gruppen und Grundschulklassen ein künstlerisches Programm reservieren. Nachmittags steht das Nikolaushaus allen offen. Sobald es dämmert, wandert der Nikolaus durch die Dorfgassen.

Der kleinste Weihnachtsmarkt der Stadt - der Soziale

Wo? Innenhof der Lutherkirche, Martin-Luther-Platz 4

Wann? voraussichtlich 14. November bis 20. Dezember 2022, täglich 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag voraussichtlich 14 bis 23 Uhr. Totensonntag, 20. November, geschlossen

Was? Der kleinste Weihnachtsmarkt Kölns besteht aus nur rund zehn Hütten im Innenhof der Lutherkirche. Unter dem Motto „Glühwein und mehr für eine bessere Welt“ genießen die Besucher Adventsstimmung und tun gleichzeitig Gutes: Der Erlös des Marktes wird an lokale soziale Projekte gespendet.

Heavenue Cologne - der Queere

Wo? Gelände der Sparkasse Köln-Bonn, zwischen Hahnen- und Schaafenstraße

Wann? voraussichtlich 18. November bis 23. Dezember 2022, Montag bis Donnerstag 16 bis 22 Uhr, Freitag bis Sonntag voraussichtlich 14 bis 23 Uhr. Totensonntag, 20. November, geschlossen

Was? Bunt, schrill, anders - der nach Angaben der Veranstalter fröhlichste Weihnachtsmarkt Kölns wird ein kunterbunter Pop-Art-Traum. Mit Engeln geschmückte Markthütten, glitzernde Wolken und Girlanden sorgen für den außergewöhnlichen Look. Szenebekannte Künstler und Sänger treten auf der Bühne auf, später am Abend sorgen DJs dafür, dass die Musik nicht zu weihnachtlich wird.

Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz - der Gemütliche

Wo? Chlodwigplatz, Südstadt

Wann? voraussichtlich 14. November bis 23. Dezember 2022 (Totensonntag, 20. November, geschlossen), täglich von 12 bis 22 Uhr, freitags und samstags voraussichtlich bis 23 Uhr

Was? 15 bis 20 Hütten, Aussteller und Gastronomen aus dem Veedel, nachbarschaftliche Stimmung: Auf dem Weihnachtsmarkt am Chlodwigplatz geht es traditionell gemütlich zu – protzen können die anderen. Was nicht heißt, dass der „Veedelsadvent“ von gestern wäre: Neben Glühwein, Bratwurst und Reibekuchen kommen auch Veganerinnen und Veganer kulinarisch auf ihre Kosten.

Stand: 15.Septemer 2022

(tab/chal/bsch/top)