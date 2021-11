Weihnachtsmärkte in NRW : Was Sie zum Weihnachtsmarkt Essen wissen müssen

Essen Funkelnde Lichter, bunte Stände, süße Leckereien und Weihnachtsmusik: Vom 12. November bis zum 23. Dezember lockt der Weihnachtsmarkt wieder viele Besucher in die Essener Innenstadt. Hier finden Sie alle wichtigen Infos.

Wann findet der Weihnachtsmarkt Essen statt?

Wie sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt Essen?

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt Essen?

Was sind die Highlights auf dem Weihnachtsmarkt Essen?

Der Weihnachtsmarkt in Essen zählt zu den größten in der Region. Rund 180 Stände werden verteilt über die Innenstadt aufgebaut. Zu kaufen gibt es Kunsthandwerk, Leckereien, Schmuck, Spielzeug und vieles mehr. Seinem Namen entsprechend bietet der Internationale Weihnachtsmarkt Essen außerdem Exotisches aus aller Welt: Skulpturen aus afrikanischen Ländern, Kunsthandwerk aus Russland , oder Metallschilder für die US-Fans.

Welche Weihnachtsmärkte gibt es außerhalb der Innenstadt in Essen?

Wem es in der Innenstadt zu trubelig ist, für den gibt es noch weitere Weihnachtsmärkte. Außerhalb der Innenstadt findet nämlich auch in Steele, Kettwig und Werden jeweils ein Weihnachtsmarkt statt. Dazu kommen Winter- und Nikolausmärkte in Rüttenscheid und am Schloss Hugenpoet.