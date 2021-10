Weihnachtsmärkte in NRW : Was Sie zur Dortmunder Weihnachtsstadt 2021 wissen sollten

Dortmund Der Weihnachtsmarkt in Dortmund konnte coronabedingt im vergangenen Jahr nicht stattfinden. Und auch der beliebte 45-Meter-hohe Weihnachtsbaum musste wieder abgebaut werden. In diesem Jahr soll die Weihnachtsstadt aber wieder erstrahlen.

Wann findet der Weihnachtsmarkt Dortmund 2021 statt?

Wie sind die Öffnungszeiten vom Weihnachtsmarkt Dortmund?

Welche Corona-Regeln gelten auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund?

Stadt will keinen „Publikumsmagneten“ : Riesen-Weihnachtsbaum in Dortmund wird wieder abgebaut

Was sind die Highlights auf dem Weihnachtsmarkt Dortmund 2021?

Bei der Dortmunder Weihnachtsstadt gibt es laut Veranstalter an rund 300 Ständen Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen, Spielzeug und vielem mehr, was die Herzen vieler in der Adventszeit höher schlagen lässt. Highlight ist der nach eigenen Angaben größte Weihnachtsbaum der Welt, der in diesem Jahr wieder aufgebaut wird.