Weihnachtsmärkte in NRW Was Sie zur Dortmunder Weihnachtsstadt 2022 wissen sollten

Für viele ist die Hauptattraktion der - laut Veranstalter - größte Weihnachtsbaum der Welt auf dem Hansaplatz. Bei der Dortmunder Weihnachtsstadt gibt es aber in der gesamten Innenstadt von Dortmund an rund 300 Ständen Weihnachtsdekorationen, Spielzeug, Kulinarik, Geschenkideen und Ausschank und vieles mehr, was die Herzen der Besucher in der Adventszeit höherschlagen lässt.