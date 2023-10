Termine Die schönsten Weihnachtsmärkte im Bergischen Land 2023

Weihnachtsmarkt Radevormwald

Der Radevormwalder Weihnachtsmarkt findet am dritten Adventswochenende (15. bis 17. Dezember) mitten in der Innenstadt statt. Auf dem gesamten Marktplatz und der Kaiserstraße können die Bürger und Besucher der Berg-Stadt gemütlich an den Ständen vorbei schlendern. Geöffnet am Freitag von 17 bis 21 Uhr und Sonntag bis Montag von 11 bis 21 Uhr.

Mehr Informationen zum Weihnachtsmarkt in Radevormwald finden Sie hier.