Aachener Weihnachtsmarkt

Der Aachener Weihnachtsmarkt wird regelmäßig zu den Top 10 der European Best Christmas Markets gewählt und zieht daher Besucher aus ganz Europa an. Gelegen an drei zentralen Plätzen, dem Markt, dem Katschhof und dem Münsterplatz sowie in den Gassen, dazwischen bettet sich der Markt malerisch in die Altstadt-Kulisse der Kaiserstadt ein. Der Eintritt ist frei und unterliegt einer 3G-Zugangsregelung. Startschuss ist der 18. November 2022, Ende ist traditonell einen Tag vor Heiligabend, also am 23. Dezember 2022. Mehr Infos finden Sie hier.