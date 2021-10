Weihnachtsmarkt in der Schlossstadt Hückeswagen

Weil der Weihnachtsmarkt mit geschmückten Holzhütten in die Altstadt der bergischen Kleinstadt eingebettet ist und daher eine wunderbare Atmosphäre verströmt. Wenn's dann noch geschneit hat, ist es perfekt. Der Markt findet immer nur am 2. Adventswochenende statt. 2021 also vom 3. bis 5. Dezember. Am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Laut Veranstalter soll der Weihnachtsmarkt unter den geltenen Bestimmungen stattfinden und zwar dieses Mal auf dem Schlossplatz und Teilen der Marktstraße.