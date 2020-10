Geplante Veranstaltungen : Diese Weihnachtsmärkte in NRW sollen trotz Corona stattfinden

Foto: Panoramapilot 9 Bilder Diese schönen Weihnachtsmärkte finden trotz Corona statt

Düsseldorf Manche Städte in NRW wollen ihre Weihnachtsmärkte trotz der Corona-Pandemie durchführen. Andere, darunter Düsseldorf und Duisburg, haben sie bereits abgesagt. Wir geben einen Überblick, wo Weihnachtsmärkte voraussichtlich besucht werden können.

In NRW dürfen Weihnachstmärkte grundsätzlich stattfinden, wenn bestimmte Regeln eingehalten werden. So sind sie erlaubt, wenn das Areal umzäunt ist, so dass man die Besucherströme lenken und begrenzen kann. An den Eingängen müssen Desinfektionsspender hängen. Stehtische zum Beispiel an Glühweinständen sind erlaubt - aber jeder muss an seinem Platz stehen bleiben und es muss eine Liste mit den Kontaktdaten der Gäste geführt werden.

Wir zeigen eine Auswahl von Weihnachtsmärkten, die nach bisherigen Planungen stattfinden sollen (Stand: 22.10.2020):

Der Weihnachtsmarkt an der Dorenburg in Grefrath hofft darauf, dass der Markt mit einem entsprechenden Hygienekonzept noch stattfinden darf. Wegen des weitläufigen Geländes wären nach jetzigem Stand bis zu 1750 Gäste gleichzeitig erlaubt. Kostenpflichtiger Inhalt Der Markt soll an den ersten drei Adventswochenenden stattfinden.

In Duisburg wurde der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt komplett abgesagt. Lediglich die Weihnachtsbeleuchtung soll noch installiert werde, um so noch einen Hauch von Weihnachtsfeeling vermitteln zu können. Kostenpflichtiger Inhalt In den einzelnen Stadtteilen gibt es nach bisherigem Stand noch einige wenige abgespeckte Versionen – so soll mancherorts zumindest ein Tannenbaumverkauf stattfinden, der dann gegebenenfalls zumindest ein kleines Rahmenprogramm beinhalten könnte.

Die beiden Weihnachtsmärkte in der Dinslakener Innenstadt finden statt – allerdings mit den entsprechenden Corona-Auflagen. Diese bedeuten vor allem für den Weihnachtsmarkt am Neutor Einschränkungen. Der Budenzauber unterm Sternenhimmel auf dem Platz vor der Neutor-Galerie soll, wie geplant, am Freitag, 13. November, eröffnen und bis zum 3. Januar laufen. Das Angebot wird in etwa dem des vergangenen Jahres entsprechen, sagt Organisator Leon Finger: „90 Prozent der Händler vom vergangenen Jahr haben zugesagt.“ Auch der Advent an der Burg findet statt: vom 11. bis 13. Dezember. Kostenpflichtiger Inhalt Mehr Infos finden Sie hier.

Der Weihnachtsmarkt in Dortmund mit dem 45 Meter hohen Christbaum soll auch zu Corona-Zeiten stattfinden. Am 21. Oktober hat der Aufbau der Riesen-Tanne begonnen. Um den Markt pandemiegerecht durchführen zu können, sollen weitere Flächen mit einbezogen werden, um die Abstände gewährleisten zu können.

Der „Romantische Weihnachtsmarkt“ am Schloss Merode im Kreis Düren kann vom 25. November bis zum 20. Dezember seine Pforten öffnen: „Nach jetzigem Stand kann unser Markt stattfinden. In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und den verschiedenen Behörden haben wir ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet“, erklärt der Betreiber.

In Erkelenz steht die Entscheidung noch aus, ob das Adventsdorf rund um das Alte Rathaus vom 27. November bis zum 23. Dezember stattfinden kann. Der Mittelalter-Adventsmarkt auf Burg Erkelenz jedoch fällt definitiv aus – die Veranstalter teilten bereits Ende August mit, dass die örtlichen Gegebenheiten kein Hygienekonzept ermöglichen, um den Markt durchzuführen.

Die Stadt Hückelhoven plant ein Hygienekonzept für ihren Weihnachtsmarkt. Er soll zum 1. und 2. Advent stattfinden. Allerdings muss auf die urige Almhütte und den gemütlichen Winterwald verzichtet werden. Stattdessen gibt es ein gastronomisches Angebot unter freiem Himmel. Die Buden mit Kunsthandwerk werden sich auf einer großzügigen Fläche verteilen.

Im Rheinhausener Stadtteil Hochemmerich laufen weiterhin die Planungen für einen kleinen Weihnachtsmarkt. Kostenpflichtiger Inhalt Am 3. Advent sollen Buden und Getränkestände mit genügend Abstand zumindest für ein wenig Weihnachtsflair sorgen. Außerdem ist an diesem Tag ein verkaufsoffener Sonntag geplant.

Das Schloss Dyck in Jüchen kann noch keine genauen Angaben zur „Schlossweihnacht“ an den vier Adventswochenenden machen. „Die Planung läuft noch, wir müssen aber die Entwicklung der Corona-Zahlen und die Rückmeldung der Behörden abwarten“, heißt es vom Veranstalter. Dabei käme es auch darauf an, welche Erkenntnisse der Herbstmarkt auf dem Gelände liefert. „Wir arbeiten mit personalisierten Tickets, die im Vorfeld online gekauft werden müssen. Vor Ort gelten Abstandsregelungen, und es wurde ein Rundweg eingerichtet.“ Ende Oktober möchte der Veranstalter Gewissheit haben.

Die Kaarster „Sternstunden“ werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Dennoch besteht noch Hoffnung für eine kleinere Version in Kaarst. Für die „Sternstündchen“ möchte Jochen Jess von „Jess Trinkkultur“ auf dem Neumarkt ein Konzept für einen kleinen Weihnachtsmarkt erarbeiten. Kostenpflichtiger Inhalt Eventuell könnte in dem Zusammenhang auch ein verkaufsoffener Sonntag zustande kommen.

In Kempen hofft man noch darauf, dass der „Markt der Sterne“ stattfinden darf. Sollte die Erlaubnis kommen, soll er an den Kostenpflichtiger Inhalt Adventswochenenden rund um die Burg stattfinden.

In Kevelaer soll der Advent- und Krippenmarkt trotz Corona stattfinden. Es soll allerdings einige corona-bedingte Änderungen geben. So wird es kein Programm auf der Bühne geben, außerdem fallen die beliebten Krippenspiele mit Kindern aus.

Der Christkindchenmarkt in Leverkusen-Wiesdorf (Zentrum) wird auch im Corona-Jahr stattfinden. Das kündigt Axel Kaechele an, der Veranstalter des Traditionsmarktes in der Wiesdorfer City. Allerdings wird das Programm in abgespeckter und corona-angepasster Form ablaufen. „Insbesondere Weihnachtsmärkte, bei denen einzelne Bereiche und Stände in die Innenstadtszenerie eingegliedert sind und sich über eine größere Fläche in der Stadt verteilen, sind als unbedenklich einzustufen“, fasst Kaechele zusammen und schiebt hinterher: „Das trifft auf die Weihnachtsmärkte in Leverkusen zu.“ Eine der Einschränkungen: „Dementsprechend verzichten wir in diesem Jahr auf Après-Ski-Partys und Bühnenprogramm.“ Leverkusen-Opladen bereitet sich vor auf den Winter: In zwei Nebenstraßen der Fußgängerzone soll es erstmals „Winterlichter“ geben. Der angekündigte Weihnachtsmarkt soll auch unter verschärften Bedingungen „coronafest“ bleiben.

In Neuss soll der Weihnachtsmarkt auf den Freithof umziehen. Der neu gestaltete Platz biete mehr Raum als der traditionelle Münsterplatz, so Organisator Josef Kremer. Kostenpflichtiger Inhalt Zudem soll der Beginn vorverlegt werden: Auf den 16. November. Auch der kleinere Markt bei der Galeria Kaufhof soll bereits dann starten. Noch werde an einem genauen Hygienekonzept gefeilt.

Der Adventsbasar auf Schloss Burg in Solingen würde am ersten Adventswochenende stattfinden (27.-29. November). Ein Sicherheitskonzept, das unter anderem zeitlich begrenzte Online-Tickets für einen Rahmen von 2,5 Stunden vorsieht, steht und wird für den Kunsthandwerkermarkt am letzten Oktoberwochenende eingesetzt. Sollte es sich bewähren, würde es auch für den Adventsbasar zum Einsatz kommen.

Für das Sicherheitskonzept am Schloss Lüntenbeck in Wuppertal haben die Betreiber des Weihnachtsmarktes von der Stadt zum jetzigen Zeitpunkt schon grünes Licht erhalten. „Wir ziehen die Stände weiter auseinander, verlegen die Gastronomie in einen gesonderten Bereich. Es gilt natürlich die Masken- und Abstandspflicht“, so die Betreiber. Tickets müssen im Vorfeld online gebucht werden. Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Besucheranzahl etwa um die Hälfte reduziert.

