Die schönsten Weihnachtsmärkte im Bergischen Land 2019

Adventsmarkt an der Wupper 2019

Am 30. November und 1. Dezember pilgern die Radevormwalder nach Dahlerau. Denn hier, direkt an der Wupper, findet der traditionelle Adventsmarkt statt. Auch die Bimmelbahn wird wieder für die Kinder fahren. Der Adventsmarkt wird in jedem Jahr am 1. Adventswochenende von allen Vereinen und Gruppierungen veranstaltet.