Mit Engel an der Spitze Riesen-Weihnachtsbaum in Dortmund leuchtet

Der riesige Weihnachtsbaum in Dortmund ist am Montagabend erstmals in diesem Jahr zum Leuchten gebracht worden – mit dem traditionellen Engel an der Spitze. Eine Gruppe von Kindern half nach Angaben der Stadt beim Entzünden der 48.000 LEDs an dem Koloss, der aus rund 1200 Rotfichten zusammengesetzt wurde. Der Baum war 1996 erstmals errichtet worden und wird als weltgrößter seiner Art beworben. Etwa vier Wochen dauert der Aufbau des 45 Meter hohen und 40 Tonnen schweren Riesen. Er bildet das Zentrum des Dortmunder Weihnachtsmarktes und soll zusätzliche Besucher anlocken.