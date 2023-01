Spaziergänge, Trampolin springen, Tiere füttern Diese Orte in NRW eignen sich für Dates am Valentinstag

Was: Mit Skates eine Runde um den großen See drehen, eignet sich gut für ein Date. Man ist draußen unterwegs, kann den See bestaunen und Gespräche werden nicht von neugierigen Menschen mitgehört. Am Ende der Runde kann man am Haus am See etwas essen und trinken. Dort gibt es einen großen Garten mit den unterschiedlichsten Sitzgelegenheiten.