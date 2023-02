Tipps zum Valentinstag Die zehn romantischsten Orte in NRW

Nichts ist schöner als die ewige Liebe. Paare, die auf der Hohenzollernbrücke in Köln ein Schloss befestigen und den passenden Schlüssel anschließend in den Rhein werfen, träumen genau davon. Name und Datum dürfen auf den Schlössern natürlich nicht fehlen. Aber ob die Liebe auch hält, was das Schloss verspricht?