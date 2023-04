Wanderrouten, Radtouren, Städtetrips 10 Orte für einen tollen Urlaub in NRW

Ob Schieferpfad, die Via Adrina oder Wisentpfad – die Wanderwege in der Region sind zertifiziert und ziemlich anspruchsvoll. Doch nicht nur Wanderer kommen in Bad Berleburg auf ihre Kosten. Auch Tierfreunde werden ihren Spaß haben, denn am Rothaarsteig grasen freilebende Wisente – einzigartig in Europa. Die Tiere sind vom Aussterben bedroht, doch in Bad Berleburg streifen sie durch die Wildnis. Das Besondere: In dem Besucherareal gibt es für Touristen ein eingezäuntes Gebiet, von dem aus sie die Tiere beobachten können. Mehr Informationen dazu gibt es hier.