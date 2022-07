Kurzurlaub oder Tagesausflug : Die 13 schönsten Altstädte in NRW

Die 13 schönsten Altstädte in NRW

Düsseldorf Aneinander gereihte Fachwerkhäuschen, Mittelalter-Flair und kleine romantische Gassen geben Altstädten eine ganz besondere Atmosphäre. Und dafür muss man nicht einmal weit fahren, denn schöne Altstädte gibt es auch in NRW. Wir stellen die sehenswertesten für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug vor.

Es ist Ferienzeit in NRW und für viele bedeutet das Urlaub. Doch es muss nicht immer weit weggehen, um Urlaubsflair aufkommen zu lassen. Hat man nicht viel Zeit, keine Lust zu fliegen oder weit zu fahren, gibt es auch in der Region einiges zu entdecken. In ganz Deutschland gibt es viele schöne Ecken und gerade für seine romantischen Altstädte ist das Land bekannt.