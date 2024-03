Tipps für Ausflug oder Urlaub Die 23 schönsten Altstädte in NRW

In der Ferienzeit planen viele Menschen einen Urlaub im Ausland. Doch es muss nicht immer in die Ferne gehen, um Urlaubsflair aufkommen zu lassen. Hat man nicht viel Zeit oder keine Lust zu fliegen oder weit zu fahren, gibt es auch in der Region einiges zu entdecken. In ganz Deutschland gibt es viele schöne Ecken. Doch auch Bayern oder Baden-Württemberg sind für ein Wochenende oftmals zu weit, geschweige denn für einen Tagesausflug.