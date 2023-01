Urlaub nebenan Die 18 schönsten Altstädte in NRW

Soest

“Grün, grün, grün ist alles, was ich habe“, heißt es in einem alten Kinderlied. Auch die Altstadt in Soest hat viel Grün, allerdings nicht so sehr in Form von Wäldern und Wiesen, sondern in Form des Grünsandsteins. Aus diesem Material sind in Soest viele Häuser gebaut, das berühmteste grüne Bauwerk ist die gotische Wiesenkirche. Daneben laden gemütliche Cafés in kleinen Gassen oder kleine Boutiquen zum Sitzen oder Schlendern ein.