Trödelmarkt in NRW – das sind die schönsten Flohmärkte

Welche sind die idyllischsten Trödelmärkte in NRW?

Ein entspannter Spaziergang bei schönem Wetter: Da bietet sich ein schöner Markt an einem netten Standort mit viel Trödel in Nordrhein-Westfalen an. Frische Luft, ein Imbiss, Shopping und Schnäppchen - so lässt sich ein Wochenende gut verbringen. Statt in den Geschäften einzukaufen, können Sie beispielsweise auf dem City-Trödelmarkt in der Neusser Innenstadt flanieren. Malerisch am Rhein entlang und durch die Altstadt geht es auf dem Trödel- und Antikmarkt an der Kölner Rheinuferpromenade.