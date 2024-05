Radtouren im Bergischen Land Auf den Spuren des Samba-Express

Unweit des Weges findet man die „Kaisereiche“, eine von Wuppertaler Gymnasiasten 1871 gepflanzte Eiche, die an die Gründung des Deutschen Reichs erinnern sollte. Kurz dahinter bietet der idyllische Biergarten des Bahnhofs Burgholz eine erste Gelegenheit zur Einkehr direkt an der Trasse. Der Wald ist hier nicht nur schön und alt, sondern beherbergt auch seltene Bäume. Das Arboretum Burgholz ist mit seinen 250 Hektar Fläche mit 100 verschiedenen Laub- und Nadelbäumen aus fast allen Kontinenten der Welt das flächenmäßig größte Anbaugebiet mit fremdländischen Baumarten in Deutschland. Es spielt mittlerweile eine führende Rolle als forstliche Versuchsfläche in NRW. Dem Besucher stehen vier Wanderwege mit Erläuterungen zu den einzelnen Baumarten zur Auswahl. Zugänge befinden sich auch direkt an der Trasse.