Tipps für Ausflüge in NRW Blumenmeer am Weserstrand - die Landesgartenschau in Höxter

Insgesamt wurden für die Landesgartenschau 900 Rosen, 32.000 Stauden und Gräser, 700 Großgehölze, 3000 Sträucher und Heckenpflanzen und 355 Bäume in die Erde gebracht. Der neu für die Gartenschau angelegte Remtergarten am Kloster soll nachempfinden lassen, wie ein historischer Klostergarten ausgesehen hat. Hier wachsen Rosen und andere Duftpflanzen, die vor allem im Sommer ein Erlebnis für alle Sinne bieten, genauso wie Kräuter und Gemüse für die Küche. Die Bepflanzung will einen Bogen schlagen vom Mittelalter hin zum modernen Gärtnern in Hochbeeten oder auf urbanen Flächen – und ist einfach schön anzusehen. Dass auch Blumen essbar sind, wird bei Kochevents bewiesen, bei denen zum Beispiel Malven oder Dahlien – die alten Inkas aßen die Knollen gekocht wie Kartoffeln – zubereitet und verspeist werden.