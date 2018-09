Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 7.9. bis 9.9.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Besucher laufen zum Schloss Eller in Düsseldorf (Archivbild). Foto: Reno Müller

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei sind ein großes Stadtfest in Solingen und ein Tattoo- Lifestyle Festival in Düsseldorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Momente Open Air in Duisburg

An der Wasserskianlage in Duisburg-Wedau wird am Samstag schon mal der Sommer verabschiedet. Die elektronische Beachparty startet um 13 Uhr an der Bertaallee 10 in Wedau. Mit dabei sind zum Beispiel Phil Fuldner, Format:B und Riva Starr.

Tae-Tu Urban Ink an Art Festival in Düsseldorf

Hinter dem zugegebenermaßen etwas kryptischen Namen steckt ein Tattoo- und Lifestyle Festival im Boui Boui in Düsseldorf-Bilk. Hier kommen am Freitag und Samstag vor allem Tattoo-Fans auf ihre Kosten. Mehr als 80 bekannte Künstler aus der Szene haben sich angekündigt.

Zöppkesmarkt in Solingen

Am Samstag gibt es keinen Wochenmarkt in Solingen auf dem Neumarkt, dafür aber schon Freitag und Samstag den Zöppkesmarkt. Wer hier hinkommt, erlebt einen riesigen Freiluft-Trödel, wo vor allem Hobby-Trödler, Vereine und Spaßgruppen Stände haben. Dazu kommt das Stadtfest mit Bühnenprogramm, auf dem Neumarkt steht ein Riesenrad, rund 50 Ess- und Getränkewagen warten auf Kundschaft.

Tomás Saraceno in Düsseldorf

Im K21 in Düsseldorf schwebt unter einer Glaskuppel in 25 Metern Höhe die riesige Rauminstallation „in orbit“ des Künsters Tomás Saraceno. Besucher können das Kunstwerk begehen und selbst entscheiden, ob sie in einer surrealen Landschaft oder einem Wolkenmeer unterwegs sind.

At The B-Sites Festival in Köln

Im Jugendpark in Köln startet am Samstag um 15 Uhr das At The B-Sites Festival. Mit dabei sind Acts wie die Giant Rooks, Isolation Berlin und Alice Phoebe. Das Besondere: Die Musik wird nur über Kopfhörer zu hören sein, die am Eingang verteilt werden. Außerdem gibts zusätzlich die Fotoausstellung „A Stranger Day“ und ein Street Food Festival auf dem Gelände am Rheinufer. Tickets kosten ab 15 Euro.

Fischmarkt am Tonhallenufer in Düsseldorf

Nicht nur Hamburg kann Fischmarkt - auch Düsseldorf hat einen! Seit 2006 kommt der Düsseldorfer Fischmarkt immer wieder am Tonhallenufer.[Link auf https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/fischmarkt-duesseldorf-alle-termine-2018_iid-14703827]

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Whisky Messe in Wuppertal

Auf der Whisky Messe in Wuppertal zeigen rund 30 Aussteller, was sie zu bieten haben. An den Ständen können Besucher den Whisky probieren - und natürlich auch als Flasche mit nach Hause nehmen. Los geht es um 11 Uhr im Procar-Building. Der Eintritt kostet 10,50 Euro an der Tageskasse.

Street Food Festival in Düsseldorf

An den Schwanenhöfen in Düsseldorf startet am Samstag um 12 Uhr das Street Food Festival. Das hat wieder viele internationale Spezialitäten mit dabei, wie etwa Maghrebinische Rolls, Spare Ribs aus dem Smoker, israelische Fusion-Küche und vieles mehr. Der Eintritt ist frei, Ende ist am Sonntag um 20 Uhr.

Pflanzenraritätenmarkt im Grugapark in Essen

Im Grugapark in Essen präsentieren Pflanzensammler ihre Schätze aus aller Welt. In der Orangerie in der Gruga bieten die Pflanzenfreunde ihre Raritäten auch zum Kauf an. Gespräche und Tipps gibt es inklusive.

Herbstfest auf Schloss Eller in Düsseldorf

Wer schon immer mal ins Schloss Eller schauen wollte, kann das dieses Wochenende tun. Von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag ab 10 Uhr, öffnet das Schloss seine Türen für Besucher. Dazu kommen Live-Musik, einen Kunsthandwerker-Mark und der romantische Biergarten hat geöffnet.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(RPO)