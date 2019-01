Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Winterleuchten im Westfalenpark Foto: Kölner Zoo/dpa, Bernd Thissen

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Erleben Sie das Jahr 2018 doch noch einmal, besuchen Sie eine Hochzeitmesse oder gehen zum Trödelmarkt in Neuss. Unsere zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Winterleuchten in Dortmund

Noch bis zum 12. Januar ist der Westfalenpark in Dortmund ein magisches Farbenspiel. Die illuminierten Sträucher und Bäume sowie Objektive des Lichtkünstlers Wolfgang Flammersfeld bilden ein buntes Lichtermeer. Im Märchenzelt wartet ein Geschichtenerzähler. Geöffnet ist der Park am Freitag und Samstag von 17 bis 22 Uhr und am Sonntag von 17 bis 20 Uhr. Der Eintritt kostet sechs Euro. Hier gibt es weitere Informationen zum Winterleuchten in Dortmund.

„Onkel Fisch“ in Oberhausen

Adrian Engels und Markus Riedinger von „Onkel Fisch“ unterhalten am Freitag im Ebertbad mit ihrem satirischen Jahresrückblick auf 2018. In 90 Minuten streift das Duo durch die Sternstunden des Donald-Trump-Wahnsinns, GroKo-Chaos, und die Brexit-Verhandlungen. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets kosten 22,90 Euro.Die Tickets und weitere Infos zu Onkel Fisch in Oberhausen gibt es hier.

Monika Blankenberg in Köln

Einen weiteren politischen und humorvollen Jahresrückblick gibt es am Freitag im Ateliertheater in Köln von der Rheinländerin Monika Blankenberg. „Es ist ein Jahr entsprungen“ beginnt um 20.30 Uhr. Eintrittskarten kosten 18 Euro, ermäßigt 13 Euro. Weitere Infos gibt zu Monika Blankenberg in Köln gibt es auf der Seite des Theaters.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 12 Bilder Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2018

„Aufbruch 1919“ in Bochum

Drei Kulturinstitute der Stadt Bochum feiern 2019 ihren 100. Geburtstag: das Schauspielhaus, die Bochumer Symphoniker und das Stadthistorische Museum. Zum Auftakt lesen Schauspieler des Schauspielhauses am Samstag historische Texte aus dem Stadtarchiv. Dazu spielen das Jugendsinfonieorchester und die Bochumer Symphoniker. Beginn ist um 19 Uhr im Großen Saal, Anneliese Brost Musikforum Ruhr, Marienplatz 1. Hier gibt es mehr Infos zum Aufbruch 1919 in Bochum.

Trödelmarkt Beats & Bummel in Neuss

Ab diesem Jahr wird nur noch am ersten Wochenende im Monat im Gare du Neuss getrödelt, samstags wie sonntags von 11 bis 18 Uhr. Beim neuen Konzept von „Beats & Bummel“ begleiten Live-Bands und DJs den Trödelmarkt, auf dem es nur seltenen Trödel und keine Ramschwaren gibt. Musik spielt am Samstag ab 11.30 Uhr das „French Blue Quartett“. Am Sonntag stellt die Gastronomie des Gare du Neuss verschiedene Weine und Winzer vor, ab 13 Uhr legt der Düsseldorfer DJ Theo Fitsos auf. Weitere Informationen zum Trödelmarkt „Beats & Bummel“ in Neuss finden Sie hier.

Hochzeitsmesse in Aachen

Wer seine Hochzeit plant, kann am Sonntag der Hochzeitsmesse im Pullman Aachen Quellenhof einen Besuch abstatten. 60 Aussteller präsentieren Ideen und Produkte rund um das Thema Hochzeit, im Rahmenprogramm gibt es Modenschauen, DJ- und Live-Musik, Live-Styling, einen Tanzkursus und sogar eine Live-Trauung. Hier geht es zur Website der Hochzeitsmesse in Aachen.

„Melodien für Millionen“ in Köln

Am Freitag heißt es wieder einmal „Melodien für Millionen“ bei der bekannten Trashpop-Party im Kölner Club Bahnhof Ehrenfeld. Neben der Abendkasse gibt es für „Melodien für Millionen“ ein limitiertes Kontingent an Online-Tickets im Vorverkauf. Einlass ist um 23 Uhr.

Filmbörse in Neuss

Eine große Auswahl an Filmen, T-Shirts, Plakaten und vielem mehr gibt es bei der Neujahrs-Filmbörse am Sonntag in der Wetthalle am Rennbahnpark in Neuss. Mit dem Early-Bird-Ticket für zehn Euro können Besucher bereits ab 10 Uhr in Ruhe stöbern. Von 11 bis 18 Uhr kostet das Tagesticket fünf Euro. Weitere Infos gibt es auf der Facebook-Seite.

„Metallica And Friends!“ in Düsseldorf

Metallica and Friends! heißt am Freitag die Party für Metallica-Fans im Zakk, Fichtenstraße 40 – DJ Ingwart spielt aber auch andere populäre Bands aus Metal- und Hard Rock. Beginn ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro.Weitere Infos zu „Metallica And Friends!“ in Düsseldorf auf der Seite vom Zakk.

Gospel Stars in Düsseldorf

Im vergangenen Jahr feierten die New York Gospel Stars ihr Jubiläum: zehn Jahre Bühnenerfahrung in Deutschland. Am Samstag kommt der emotionale und ausgelassene Gospel-Gesang ins Savoy Theater, Graf-Adolf-Straße 47. Die Besucher können sich nach dem Konzert mit den Sängern persönlich unterhalten. Beginn ist um 20 Uhr, Tickets gibt es ab 29,95 Euro. Mehr Infos zu den Gospel Stars in Düsseldorf finden Sie hier.

(lhen)