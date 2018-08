Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 31.8. bis 2.9.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Das RP-Zirkuszelt beim Campfire. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei sind ein großes Stadtfest und die letzte Chance auf ein Familienereignis in Düsseldorf.

Campfire Düsseldorf

Wie sieht unsere digitale Zukunft aus? Wie sehen Kommunikation, Leben, Arbeit oder gar unsere Gesundheitsindustrie in der Zukunft aus, wenn alle Bereiche des Alltags von Rechnern durchdrungen sind? Beim Campfire Festival wollen wir mit möglichst vielen Menschen über diese Themen diskutieren. Das Campfire-Festival ist das größte deutsche Open-Air-Festival für Journalisten und alle anderen, die Spaß an der digitalen Welt haben.

Kaarst Total

Das Stadtfest „Kaarst Total“ feiert 20-jähriges Jubiläum und die Veranstalter haben wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Auf insgesamt vier Bühnen wird am Samstag und Sonntag gefeiert, das Fest lockt stets viele Gäste aus NRW an. Hauptact in diesem Jahr ist der Sänger Milow am Samstagabend auf der Sparkassen-Bühne vor dem Rathaus. Auch Kindern wird viel geboten.

Zons rockt

Am Freitag ab 17 Uhr gibt es auf der Freilicht-Bühne in Zons wieder Rockmusik vom Feinsten. Special Guest diesmal: Die Düsseldorfer Rocklegende Doro Pesch. Für sie ist es das einzige Open-Air-Konzert in NRW in diesem Jahr. Tickets gibt es ab 47 Euro in der City-Buchhandlung in Dormagen oder bei Eventim.

Yakari Pferdeshow

Noch bis Sonntag ist die Yakari Pferdeshow zu Gast in Düsseldorf. Der kleine Indianerjunge Yakari lernt sein Pferd Kleiner Donner kennen und lieben. In der europaweit einzigartigen Show für die ganze Familie werden nicht nur echte Schauspieler, sondern auch echte Pferde zu erleben sein. Temperamentvolle Appaloosa-Schecken werden Yakaris tierische Freunde Kleiner Donner, Großer Grauer und Schneller Blitz darstellen.

Bello – die Hundemesse

Für die zahlreichen Menschen, die auf den Hund gekommen sind, bietet sich am Samstag und Sonntag bei der Hundemesse „Bello“ in der Europahalle in Castrop-Rauxel die Gelegenheit, sich über Neuigkeiten rund um den beliebtesten Vierbeiner der Deutschen zu informieren. Hier finden Tierfreunde außer vielen Angeboten der rund 90 Aussteller auch unzählige Tipps für die Gesundheit und die Erziehung des Vierbeiners und spannende Anregungen für die abwechslungsreiche Beschäftigung mit ihm. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren erhalten freien Eintritt, Tickets an der Tageskasse kosten sechs Euro.

Hofflohmarkt in Oberbilk

Schnäppchenjäger aufgepasst: Am ersten Septemberwochenende öffnen die Anwohner ihre Hinterhöfe und laden zum Trödeln. Zwei Monate nach der Düsseldorf-Premiere in Friedrichstadt ziehen die Hofflohmärkte von René Götz nach Oberbilk. Dort können Interessierte am Samstag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr Krimskrams, Raritäten und vor allem ihr Viertel entdecken.

Salsa unter freiem Himmel, Düsseldorf

Am Freitag ab 19 Uhr gibt es für Könner und Anfänger wieder Salsa unter freiem Himmel am Kö-Bogen. Die Schnupperstunden starten bereits um 18 Uhr. Dozenten des Tanzhauses NRW zeigen allen Interessierten die Schritte. Ab 19 Uhr beginnt dann die offizielle Tanznacht mit internationalen DJs.

Skyspace im Lichtmuseum Unna

Leuchtende Kunstobjekte in Bunkerambiente bietet das Lichtkunstmuseum in Unna. Am Samstag um 20 Uhr können Besucher außerdem ein besonderes Lichtspektakel erleben. Bei Dämmerung begegnen sich künstliches und natürliches Licht und verursachen ungewöhnliche Farbspiele vor dem Himmelsfirmament.

Ritterfest Burg Satzvey

Auf Burg Satzvey kommen am ersten September Ritter, Mägde, ein Königspaar und Gaukler zusammen. Vor der Kulisse der Burg gehört der Mittelaltermarkt zu den schönsten seiner Art in NRW. Zahlreiche Stände bieten Kostüme, mittelalterliche Speisen und Schmuck an. Höhepunkt ist jedoch das große Rittertunier. Wer wird den anderen mit der Lanze vom Pferd stoßen und somit die Gunst der Königin erlangen?

Kürbisfest auf dem Getrudenhof

Wer sich auf den Herbstanfang einstimmen will, der sollte zum Kürbisfest auf den Erlebnisbauernhof Gertrudenhof fahren. Es wird einen großen Kürbismarkt mit 20 Ständen geben, an denen von Kürbiseis über Kürbissecco bis zur Kürbissuppe alles angeboten wird. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und Kinerschminken. So kommt jeder auf seine Kosten.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(RPO)