Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 28.9. bis 30.9.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Beim Street Food Festival im Landschaftspark gibt es wieder jede Menge leckerer Sachen zu kosten. Foto: Christoph Reichwein

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Zum Beispiel das Street Food Festival im Duisburger Landschaftspark, die Wissensnacht Ruhr im Ruhrgebiet und das Oktoberfest in Düsseldorf.

Street Food Festival im Landschaftspark

Tacos aus Mexico, Reisspezialitäten aus Indien und Craft Beer aus den USA gibt es an diesem Wochenende wieder im Landschaftspark Duisburg-Nord. Beim Street Food Festival am Samstag, 12 bis 22 Uhr, und Sonntag, 12 bis 20 Uhr, können Besucher die Spezialitäten vieler Länder kosten. Auf dem AWO-Lernbauernhof Ingenhammshof direkt nebenan findet am Samstag von 13 bis 18 Uhr ein Herbstfest für Kinder statt.

Weitere Infos zum Street Food Festival gibt es hier.

Start des Oktoberfestes am Rheinufer

„O’zapft is“ heißt es noch bis zum 7. Oktober am Rheinufer in Düsseldorf. Jeden Tag gibt es Original Oktoberfest Bier von König Ludwig und Grillspezialitäten von Hendl und Haxn bis hin zu Rinderkeulen sowie original Oktoberfest-Brezel. Livekapellen und DJs lassen vergessen, dass man nicht in München ist. Dirndl und Lederhosen sind erwünscht, aber keine Pflicht.

Wissensnacht Ruhr

Quer durch das Ruhrgebiet ziehen sich am Samstag spannende Veranstaltungen wie Experimente, Lesungen und Vorführungen. Die Metropole Ruhr wird zu einem riesigen Forschungslabor. Unter den 27 Veranstaltungsorten sind Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen. Von 16 bis 22 Uhr ist das Programm kostenfrei. Für die drei Abschlussshows am späten Abend muss man Tickets kaufen.

Fotomesse Photokina in Köln

Die Photokina ist die weltweit größte Foto- und Kamera-Messe. Sie findet alle zwei Jahre im Herbst in Köln statt. An diesem Wochenende können sich die Besucher Neuheiten sowohl technischer als auch optischer Art ansehen. Ob mit knalligen Farben, auffälligen Designs oder revolutionären neuen Funktionen - die Photokina zeigt die neusten Trends.

Bergisches Oktoberfest in Solingen

Nicht nur Düsseldorf, auch Solingen zeigt sich an diesem Wochenende bayerisch und veranstaltet ein Oktoberfest mit allem, was dazugehört - inklusive großem Festzelt. Am Freitag gibt es Bier aus der Maß von 17 Uhr bis Mitternacht. Der Samstag startet bereits um 16 Uhr.

Das Oktoberfest in Solingen findet an der Klingenhalle statt. Foto: Ulli Preuss

Kindermärchenfest auf Schloss Burg

In Solingen können sich Kinder an diesem Wochenende in die Welt von Prinzessinen, Kobolden und Hexen entführen lassen. Schloss Burg lädt zum Kindermärchenfest ein. Es gibt Puppenspieler, Geschichtenerzähler und Märchenfiguren, die einem gerne die Hand schütteln. Los geht es um 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 6,50 Euro.

Buchmesse Eselsohr in Wesel

Rund 50 Autorinnen und Autoren stellen an diesem Samstag ihre Werke auf der Buchmesse in Wesel vor. Es gibt kaum ein Genre, das nicht vertreten ist: Thriller, Horror, Fantasy und Krimis, Gegenwartsliteratur, Erzählungen und historische Romane, Kinderbücher und mehr. Der Eintritt ist frei.

Sonnenblumensonntag in Meerbusch

Besucher dürfen sich am Sonntag auf eine Gourmetmeile mit Verkaufsständen, Bühnen-Show und Kindertrödel freuen. Die Geschäfte haben in der Zeit von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Auf der großen Hauptbühne findet ein abwechslungsreiches Programm statt, das von der Modenschau über Live-kochen bis zur Live- Musik reicht.

Sonnenblumen sind wieder dekoriert, wenn in Büderich der Sonnenblumensonntag stattfindet. Foto: Ulli Dackweiler

Mädelsflohmarkt in Düsseldorf

„Girls only“ heißt es am Samstag wieder im Capitol Theater in Düsseldorf. Hier werden Mädchenklamotten wie Taschen, Kleider und Schuhe angeboten. Die Second-Hand-Stücke sollen dort ein neues Zuhause finden. Männerklamotten wird man dort nicht finden, die Herren können aber durchaus mitkommen, um die Errungenschaften ihrer Frauen zu tragen.

Sushi Festival im Boui Boui

Das Wochenende ist zum Schlemmen da. Und wer keine Lust auf bayerisches Brathendl hat, der darf ruhigen Gewissens am ersten Sushi Festival im Boui Boui teilnehmen. Angekündigt sind die längste Running-Sushi-Bar in Europa, coole Shows, Karaoke, Live Musik und einen Sushi-Workshop.

