Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Das China-Light-Festival im Kölner Zoo Foto: Kölner Zoo

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Lassen Sie doch die Musik der 90er Jahre in Düsseldorf aufleben, besuchen Sie ganz besondere Wesen im Kölner Zoo oder gehen noch eine letzte Runde über den Weihnachtsmarkt. Unsere zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Weihnachtsmärkte in Düsseldorf

Manes Meckenstock in Meerbusch

Der Kabarettist Manes Meckenstock nimmt am Freitag in Meerbusch mit Wortwitz die Veränderungen des Alltags auseinander. „Lott jonn oder als das Würstchen Huppsi machte“ heißt sein Programm. Die Vorstellung im Forum Wasserturm, Rheinstraße 10, beginnt um 19 Uhr. Tickets kosten 23,20 Euro. Weitere Infos zu Manes Meckenstock in Meerbusch finden Sie hier.

Der allerkleinste Weihnachtswichtel in Düsseldorf

Das Düsseldorfer Puppentheater, Helmholtzstraße 38, erzählt die Geschichte vom allerkleinsten Weihnachtswichtel, der zum ersten Mal die Wunschzettel der Kinder einsammeln darf - doch dann sind sie plötzlich alle Zettel verschwunden. Am Samstag beginnt das Stück um 14 und 16 Uhr, am Sonntag um 11 und 16 Uhr. Tickets kosten 8 Euro. Das Stück ist für Kinder ab zweieinhalb Jahren geeignet. Mehr Infos zum allerkleinsten Weihnachswichtel in Düsseldorf bekommen Sie hier.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 12 Bilder Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2018

Trimm-Dich-Pfade in NRW

Wer zwischen Weihnachten und Silvester unbeobachtet ein bisschen Sport gegen die Feiertagspfunde machen will, sollte es mal auf einem Trimm-dich-Pfad versuchen. Klimmzüge, Balancieren und Dehnen haben noch niemandem geschadet. Eine Übersicht der Trimm-dich-Pfade in NRW gibt es hier.

I love 90s Party in Düsseldorf

Wer die 90er-Jahre im Rückblick musikalisch verklärt, der ist am Freitag auf dieser Party im Düsseldorfer Club 134 richtig, Ronsdorfer Straße 134. Beginn ist um 22 Uhr, der Eintritt kostet 8 Euro. Mehr Infos zur I love 90s Party in Düsseldorf finden Sie hier.

Blue Man Group in Köln

Schwer in Worte zu fassen ist die Multimedia-Show der weltberühmten Blue Man Group. Es wird auf jeden Fall nicht nur getrommelt. Die Blue Man Group tritt im Kölner Musical Dome, Goldgasse 1, auf - am Freitag (19.30 Uhr), Samstag (14.30 Uhr, 19.30 Uhr) und Sonntag (14 Uhr, 18.30 Uhr). Karten gibt es ab 43,50 Euro. Weitere Informationen zur Blue Man Group in Köln erhalten Sie hier.

China-Light-Festival in Köln

Der Kölner Zoo macht Überstunden. Jeden Abend ab 17.30 Uhr (bis 21 Uhr) erwacht das China-Light-Festival am gesamten Rundweg. Beleuchtete Tierfiguren erstrahlen im Dunkeln, unter anderem ein 40 Meter langer Drache. Eintritt: 16 Euro (Erwachsene), 8 Euro (Kinder ab 4). Weitere Informationen zum China-Light-Festival in Köln finden Sie hier.

New Metallurgists in Düsseldorf

Die Julia Stoschek Collection Düsseldorf, Schanzenstraße 54, zeigt in der Ausstellung „New Metallurgists“ Videokunst junger chinesischer Gegenwartskünstler, die ihren Fokus auf die moderne chinesische Gesellschaft gelegt haben. Geöffnet ist die Ausstellung am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Ausstellung New Metallurgists in Düsseldorf gibt es hier.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Indie-Party „Take Me Out“ in Düsseldorf

Die Nuller Jahren waren die letzte große Zeit des Indie-Rock. Die Reihe „Take Me Out“ lässt die Platten von Franz Ferdinand, Bloc Party und den Strokes regelmäßig wieder aufleben. Zum Beispiel am Freitag ab 23 Uhr in Düsseldorf im Cube, Mertensgasse 8. Alle Infos zur Indie-Party „Take Me Out“ in Düsseldorf gibt es hier.

Faszinierendes Weltall in Bochum

Zu einer Reise durch den Kosmos lädt das Planetarium Bochum, Castroper Straße 67, für Sonntag, 16.15 Uhr. 60 Minuten lang führt die Show von der Erde bis zu den Rändern des Universums. Die Tickets kosten rund 10 Euro. Weitere Infos zum faszinierenden Weltall in Bochum gibt es hier.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(seda)