Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 25.10. bis 28.10.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Installation aus Licht wird es diesmal vorm Remscheider Rathaus geben. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei ist eine Nacht voller Kultur, das New Fall Festival und der Basar für Kunsthandwerker auf Schloss Burg.

Nacht der Kultur in Remscheid

Über hundert Kulturschaffende an 75 Orten bieten in dieser Nacht der Kultur in Remscheid Veranstaltungen an. Bei der 14. Auflage machen Profis wie die Bergischen Symphoniker mit, aber auch Laien, die Spaß an der Präsentation von etwas haben, das ihnen wichtig ist. Neben dem klassischen Programmheft kann sich der Besucher auch über eine App und die Internetseite der Stadt informieren. Während der Nacht der Kultur können die Besucher kostenfrei von 17 Uhr bis nach Mitternacht busfahren.

New Fall Festival in Düsseldorf

Nach der abgewendeten Insolvenz findet das Festival auch in diesem Jahr wieder statt, allerdings mit weniger großen Namen als im Vorjahr. Die Macher legten mehr Wert auf lokale Bands. Die spielen weiter an ungewöhnlichen Orten, alles ist eben nur etwas kleiner. Mit dem Weltkunstzimmer ist ein neuer und intimer Spielort hinzugekommen. Dort wird mit Der Plan am Donnerstag, 25. Oktober, eine der wichtigsten Düsseldorfer Bands auftreten. Den Abschluss des diesjährigen New Fall Festivals machen am Sonntagabend, 28. Oktober, Drangsal und Lea Porcelain im Club des Capitol Theaters.

Eat & Style in Düsseldorf

Auf dem Areal Böhler in Düsseldorf dreht sich am Samstag und Sonntag alles um Genuss und Stil. Diese Messe rund ums Essen und Trinken will ihren Gästen in vielen Workshops Tipps und Tricks und Anregungen fürs Kochen zuhause geben. Der Austausch mit Experten der Gastro-Szene und Spitzenköchen komplettiert das umfangreiche Programm. Unter dem Motto „So schmeckt Deine Stadt“ wird auch wieder das Stadtmenü gefeiert. Geöffnet ist am Samstag, 27. Oktober, von 11 bis 21 Uhr (ab 19 Uhr gibt es erstmals ein Late-Night-Shopping), am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 14 Euro, ermäßigt 12 Euro unter eat-and-style.de/tickets; Tageskasse 15 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Herbstlichter im Brückenkopf-Park Jülich

Die Licht- und Farbinszenierung des Künstlers Wolfgang Flammersfeld taucht den ganzen Brückenkopf-Park in warme Farben und geheimnisvolles Licht. Illuminationen aus Lichternetzen, Scheinwerfern und Projektionen rücken Bäume, Sträucher, Rasenflächen und Gebäude ins "rechte Licht". Bis Samstag, 27. Oktober, findet die Inszenierung täglich von 18.30 Uhr bis 22 Uhr statt, freitags und samstags und an Halloween bis 23 Uhr. Ab Sonntag, 28. Oktober, bis zum Ende am 11. November geht es um 18 Uhr los. Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro, für Kinder und Jugendliche sechs Euro.

Spielmesse in Essen

Die Stadt Essen wird in den nächsten Tagen zum Paradies für Spiele-Fans. Auf der weltweit größten Messe für Publikumsspiele kann man vier Tage lang Neues entdecken und erfahren, welche Spiele gerade besonders beliebt sind. Etwa 1400 neue Spiele werden vorgestellt. Von Donnerstag bis Samstag sind die Messehallen von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonntag (28. Oktober) von 10 bis 18 Uhr. Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 13 Euro, für Kinder von vier bis zwölf Jahre sieben Euro.

Basar der Kunsthandwerker auf Schloss Burg

Allerlei Skurriles, außergewöhnliche Artefakte und die Neueröffnung des Bergfrieds bietet der 40. Basar der Kunsthandwerker auf Schloss Burg. Zehn Tage lang von Freitag, 26. Oktober, bis zum Sonntag, 4. November, werden Drechsler, Glockengießer und Co. wieder auf dem Gelände werkeln. Nur Selbstgemachtes ist zugelassen und es muss außergewöhnlich, selten und qualitativ hochwertig sein. Höhepunkt ist die Wiedereröffnung des Bergfrieds am 1. November.

Täglich von 10 bis 18 Uhr (außer samstags und 31. Oktober: 10 bis 20 Uhr) geöffnet. Am 1. November, ist die „Lange Nacht der Kunsthandwerker“ (14 bis 22 Uhr). Der Eintritt kostet 5 Euro pro Person, Kinder (bis 18 Jahre) zahlen 2,50 Euro. An den Wochenenden und Feiertagen fahren Pendelbusse vom Rewe-Parkplatz in Wermelskirchen und Krahenhöhe in Solingen – jeweils ab 10 Uhr (alle 30 Minuten).

Herbstfest auf der Mon-Ro-Ranch in Mönchengladbach

Seit vielen Jahren ist die Mon-Ro-Ranch ein Gnadenhof für Tiere. Schweine, Ziegen, Schafe, Pferde, Katzen, Hunde und mehr halten das Team auf Trab. Vier Waschbären sorgen seit September für noch mehr Trubel. Am Sonntag, 28. Oktober, findet von 11 Uhr bis 17 Uhr ein Herbstfest statt. Der Erlös kommt den Tieren zugute und wird zum Bau eines neuen Geheges für die Waschbären verwendet.

Essen Light Festival

Auf den Mond „fliegen“ können die Besucher beim Essen Light Festival von Freitag, 26. Oktober, bis zum 4. November. Mit einer Hebebühne geht es an der Lichtburg zur Installation „Museum of the Moon“. Auf einem überdimensionalen Ballon ist die von der NASA fotografierte Oberfläche des Mondes abgebildet. Durch die Essener Innenstadt führt ein etwa zwei Kilometer langer Rundweg, der täglich von 18 bis 22 Uhr geöffnet ist.

Herbstglühen in Hattingen

Von Freitag bis Sonntag heißt es in Hattingen an der Henrichshütte "Herbstglühen". Es werden etliche Heißluftballons in die Luft gehen und den Mitfahrern eine luftige Reise bescheren. Veranstalter ist "Skytours Ballooning". Jeweils ab etwa 15.30 Uhr beginnen die Vorbereitungen zu dem Herbstspektakel, das sich auch Nicht-Passagiere anschauen können. Teilnehmer sollen insgesamt vier bis fünf Stunden Zeit einplanen. Der Rücktransport vom Landeort ist im Preis enthalten, der 179 Euro pro Teilnehmer beträgt. Wer Interesse hat, kann seine Buchung unter der Telefonnummer 0221-355560 vornehmen oder unter info@skytours-ballooning.de. Eine Einschränkung gibt es allerdings: Starten können die Ballons nur, wenn das Wetter es zulässt.

Kölner Herbstvolksfest

Zehn Tage Kirmes am Deutzer Rheinufer - am Freitag geht es ab 14 Uhr los. Zu den Fahrgeschäften gehört auch die Achterbahn „Teststrecke“ mit Doppellooping.

