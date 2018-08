Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 24.8. bis 26.8.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Ein Poetry Slam beim Düsseldorfer Büdchentag 2017 (Archivfoto). Foto: Andreas Endermann/Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei sind Konzerte für jeden Geschmack sowie Veranstaltungen für Kirmes- und Fantasy-Fans.

Büdchentag in Düsseldorf

Am Samstag findet der dritte Düsseldorfer Büdchentag statt. Die Veranstaltung kam bereits in den beiden Vorjahren sehr gut an. An ausgewählten Orten in der Stadt gibt es zahlreiche Veranstaltungen. Den gesamten Tag über gibt es ein Kulturprogramm in den teilnehmenden Büdchen mit Theaterperformances, Lesungen, Kunst, Poetry Slam oder DJ-Sessions. Ziel der Aktion ist es, die Aufmerksamkeit auf die Büdchen zu lenken, heißt es vom Veranstalter. Zudem solle die kulturhistorische Bedeutung des Büdchens in der Region unterstrichen worden.

Schützenfest in Neuss

Das Neusser Bürger-Schützenfest findet von Freitag bis Dienstag statt. Am Freitag um 17 Uhr wird dort der Kirmesplatz eröffnet. Am Samstag um 12 Uhr beginnt das offiziell das Schützenfest. Dazu gibt es einen Zapfenstreich zu Ehren des Ehrenpräsidenten sowie das traditionelle Totengedenken. Am Samstag findet ein Umzug des Tambourkorps statt, am Abend startet um 20.45 Uhr der Fackelzug. Auch am Sonntag ist ein breites Programm geplant: Nach dem Aufmarsch des Schützenregiments beginnt die Königsparade, am Nachmittag gibt es einen Festzug. Der Abend endet mit einem Konzert.

Streetfood-Festival in Hilden

Das Hildener Streetfood-Festival bietet den Besuchern ein großes Angebot an exotischem Essen. Von Freitag bis Sonntag ist auf dem Ellen-Wiederhold-Platz ein breites Unterhaltungsprogramm geplant. In zahlreichen Foodtrucks und an Ständen werden unter anderem Pulled Pork, Burger, südamerikanische Arepas, Bubble Waffles oder kolumbianische Tastadas verkauft. Musiker aus Lateinamerika, Akustik-Künstler sowie ein DJ spielen live. Das Festival ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenlos.

„Medieval Fantasy Convention“ in Solingen

Auf Schloss Burg haben Fantasy-Fans am Wochenende die Gelegenheit, Stars der Szene zu treffen. Für die „Medieval Fantasy Convention“ sind unter anderen angekündigt: Claire Coffee und Bree Turner („Grimm“), Alexander Ludwig („Vikings“), Anna Popplewell und Krian Shah („Die Chroniken von Narnia“) sowie Jed Brophy („Der Hobbit“/ „Herr der Ringe“). Auf der Bühne im Vorhof beantworten die Schauspieler Fragen von Besuchern, im Rittersaal schreiben sie Autogramme. Die „Medieval Fantasy Convention“ ist am Samstag (10 bis 18 Uhr) und am Sonntag (10 bis 19 Uhr) geöffnet. Ein Tagesticket für Erwachsene und Jugendliche kostet 25 Euro, Kinder (sechs bis zwölf Jahre) zahlen 15 Euro. Zwei-Tages-Tickets kosten 45 bzw. 20 Euro. Mittelalterlich gekleidete Besucher oder Cosplayer erhalten einen Nachlass von fünf Euro.

Museumsfest im Neandertal in Mettmann

Am Samstag (14 bis 18 Uhr) und Sonntag (10 bis 18 Uhr) lädt das Neanderthal-Museum zum Sommerfest ein. Am Fundort des Neandertalers sowie rund um das Museum geben Handwerker und Archäotechniker einen Einblick in das Leben unserer Vorfahren. Vor allem für Kinder gibt es viele Aktionen zum Mitmachen: Speerschleudern, Bogenschießen, Tonfiguren modellieren oder ein Amulett aus Stein basteln. Außerdem gibt es eine Hüpfburg und einen Mitmachzirkus. Der Eintritt für Fest und Museum kostet für Erwachsene elf Euro, für Kinder 6,50 Euro (sechs bis 16 Jahre) oder fünf Euro (vier bis fünf Jahre). Wer nur das Fest besuchen möchte, zahlt fünf Euro (Erwachsene) oder drei Euro (sechs bis 16 Jahre) bzw. zwei Euro (vier bis fünf Jahre).

Schlemmermeile in Langenfeld

Die Langenfelder Innenstadt verwandelt sich an diesem Wochenende in eine Schlemmermeile. Das kulinarische Fest findet bereits zum 17. Mal statt. Lokale Restaurantköche bereiten am Samstag (11 bis 22 Uhr) und Sonntag (11 bis 20 Uhr) in Zelten Gerichte frisch zu. Zum diesjährigen Motto „Österreich“ gibt es viele Speisen aus dem Nachbarland, darunter etwa Tafelspitz, Spanferkelhaxen oder Kaiserschmarrn. An beiden Tagen sorgen Live-Bands für das musikalische Rahmenprogramm.

Herbstkirmes in Wermelskirchen

Von Freitag bis Dienstag wird in Wermelskirchen die 422. Herbstkirmes veranstaltet. Auf dem Schwanenplatz und dem Loches-Platz präsentieren Schausteller bekannte und neue Attraktionen und Fahrgeschäfte für Jung und Alt. Außerdem bieten mehr als 150 Händler ihre Waren auf dem Krammarkt an. Am Freitag um 16 Uhr ist der Fassanstich, am Samstag wird von 11 bis 23 Uhr ein zwölf Stunden langes Konzert in der Stadtkirche gespielt. Der Sonntag ist verkaufsoffen. Am Dienstag endet die Kirmes mit einem Feuerwerk um 22 Uhr. Die Kirmes öffnet am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Weinfest und französischer Markt in Haan

Bereits zum zwölften Mal findet das Haaner Weinfest mit seinem französischen Markt im Park Ville d’Eu statt. Von Freitag (14 bis 22 Uhr) bis Sonntag (11 bis 18 Uhr) bieten französische Händler eine Produktvielfalt, etwa an Hartwurst, Käse und Oliven. Ein Winzer aus dem Rheingau bieten außerdem Wein von der Mosel sowie aus der Pfalz und dem Breisgau an. Am Freitag tritt die Hildener Band S.Pam auf, am Sonntag singen die Männerchöre des Trios Roman Orako Gypsy, Swing und Musette. Am Samstag ist der Markt von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Sommermusik auf Schloss Rheydt in Mönchengladbach

Die Konzertreihe „Sommermusik Schloss Rheydt“ begann vor zwölf Jahren. Die Veranstaltung knüpft an die Tradition der „Sommerspiele Schloss Rheydt“ aus den 1950er und 60er Jahren an. In diesem Jahr finden in diesem Rahmen acht Konzerte statt. Die Veranstaltung läuft seit dem 17. August und endet am 1. September. Am Freitag kommt „Woodstock“ nach Mönchengladbach: Die niederländische Gruppe spielt das legendäre Festival nach. Dazu kommt eine Band, die die musikalischen Größen dieser Zeit covert. An dem Abend werden keine Stühle auf der Turnierwiese des Schlosses stehen. Die Zuschauer sollen sich Decken mitbringen und es sich auf dem Boden bequem machen. Am Samstag spielt die Karnevalsband Köbes Underground. Am Sonntag steht Anastacia auf der Bühne. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

„Rade karibisch“ in Radevormwald

Von Donnerstag bis Sonntag findet das Street-Beach-Festival „Radevormwald karibisch“ statt: In der Innenstadt soll den Bürgern das Gefühl eines karibischen Urlaubsparadieses vermittelt werden. Dafür sorgen karibische Speisen und Cocktails, Riesenpalmen und weißer Sandstrand. Außerdem gibt es Beachvolleyball-Turniere, Limbo-Wettbewerbe und eine Schatzsuche für Kinder.

(RPO)