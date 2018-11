Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Foto: dpa/Roland Weihrauch 12 Bilder Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2018

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Machen Sie eine Fackelführung in Duisburg mit oder besuchen Sie ein Fotografie-Festival in Essen. Zum Schlemmen eignet sich der vegane Weihnachtsmarkt in Düsseldorf. Hier gibt es zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Fackelführung in Duisburg

Wer sich St. Martin zurückwünscht, kriegt etwas ähnliches am Sonntag den 25. November am Landschaftspark Duisburg-Nord: Ein Rundgang mit Fackeln durch das ehemalige Hüttenwerk in Duisburg-Meiderich bringt Groß und Klein in weihnachtliche Stimmung. Bei der Führung erfahren Besucher mehr über die Industriegeschichte. Die Veranstaltung kostet 12 Euro und eignet sich für Kinder ab 12 Jahren.

Ahaus leuchtet

Ab 17 Uhr leuchtet die Innenstadt in Ahaus in weihnachtlichen Lichtern auf. Zum Event „Auhaus leuchtet auf“ verlängern die Geschäfte ihre Öffnungszeiten bis 21 Uhr.

Lachexpedition durch Düsseldorf

Die Stadtrundfahrt der anderen Art: Comedians zeigen auf einer 90-minütigen Fahrt durch Düsseldorf die wichtigsten Orte der Stadt - und wie sehr man die Lachmuskeln beanspruchen kann. Wer will, kann sich dazu auch eine Vesperplatte und ein Altbier reichen lassen.

Gewürzsalz Workshop in den Westfälischen Salzwelten

Salzmischungen nach dem eigenen Geschmack mischen und herausfinden, welche Wirkung Salz auf den Körper hat - das können Erwachsene in den Westfälischen Salzwelten in Bad Sassendorf.

Party in Düsseldorf

Das Wochenende steht an und somit bereiten sich viele auf eine heiße Party vor. Im Schlösser gibt es am Freitag, den 23. November, eine Blaulicht-Union Party. Kein Witz: Ob Feuerwehrmann, Polizist, Arzt oder Krankenschwester - der Abend richtet sich an alle, die sich täglich für das Wohl ihrer Mitmenschen einsetzen.

Fotografie und Reisen in Essen

Eindrücke von Neuseeland, den Hurtigrouten und von wilden Bergtouren gibt es per Multivisionsshow auf dem Weltblicke Festival am Samstag und Sonntag im Zeche Zollverein Essen. Wer es schafft, früh aufzustehen, der kann um 10 Uhr auch an einem Fotografie-Workshop teilnehmen.

In die Sterne gucken in Bochum

Nicht jeder stellt sich bei drei Grad gerne auf den Weihnachtsmarkt. Wer am Wochenende lieber im Warmen sein möchte, dem sei ein Ausflug zum Planetarium in Bochum empfohlen. Von Freitag bis Sonntag finden fast stündlich Veranstaltungen statt. Für die kleinen gibt es etwa eine PlanetenSafari, für Ältere eine Expedition ins Sonnensystem.

Besuch im zoologischen Museum in Bonn

Artenvielfalt beleuchten und erklären, das ist der Auftrag des Zoologischen Forschungsmuseums Alexander Koenig in Bonn. Vom Wolf, über Schmetterlinge und Schlangen gibt es hier Informationen rund um die Tierwelt. Am Samstag, den 24. November, um 15 Uhr, werden Kindern bis 4 Jahren außerdem Tiergeschichten und Märchen vorgelesen. Für Jugendliche startet bereits um 10 Uhr ein Workshop zum Unterschied zwischen Amphibien und Reptilien.

Kleidertauschparty in Köln

Wer kennt sie nicht, diese Klaomtten im Schrank, die man nie trägt - aber auch nie wegwirft. Auf der Kleidertauschparty von „Zero Waste Köln“, können diese Teile untereinander getauscht werden. Außerdem gibt es Tipps zum Thema Upcycling und Fast-Fashion. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 24. November, in der Kirche am Brüsseler Platz zwischen 12 und 16 Uhr statt.

Veganer Weihnachtsmark in Düsseldorf

Keine Milch, keine Butter, keine Schokolade und trotzdem an Weihnachten schlemmen? Das geht auf dem veganen Weihnachtsmarkt „Mampf“. 2018 findet er zum sechsten Mal statt Im Zakk können Besucher von Stand zu Stand schlendern und ganz tierfrei schlemmen. Der Basar findet am Sonntag, den 25.11. zwischen 18 und 22 Uhr statt.

(ham)