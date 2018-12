Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Noch bis zum 23. Dezember haben die meisten Weihnachtsmärkte in NRW geöffnet. (Symbolbild) Foto: dpa

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Lassen Sie sich doch ein paar wirklich schicke Sportwagen in Düsseldorf zeigen oder feiern Sie die Sonnenwende in einem Steinbruch. Unsere zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Sportwagen-Ausstellung in Düsseldorf

Die Ausstellung „PS: Ich liebe dich“ zeigt im Museum Kunstpalast Düsseldorf, Ehrenhof 4-5, schicke Sportwagen der 1950er- bis 1970er Jahre. Zu sehen sind 30 herausragende Sportwagen, die zu den Ikonen der Design und Technikgeschichte gehören. Am Samstag ist um 14 Uhr eine Führung, Anmeldung erforderlich. Mehr Infos gibt es hier.



Weihnachtsmarkt auf Schloss Türnich

Auf dem Wasserschloss inmitten eines alten Landschaftsparks in Kerpen wird zur Hofweihnacht geladen. Noch bis zum 23. Dezember bieten Anbieter in weihnachtlichen Buden Kunsthandwerk, regionale und biologische Spezialitäten, fair gehandelte Produkte, Designerstücke und handgemachte Geschenke. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kommen kostenlos hinein. Mehr Information finden Sie hier.

Le Pop Weihnachtsparty in Köln

Zwei Tage vor Heiligabend laden die Le-Pop-Partymacher am Samstag ab 21 Uhr zur Weihnachtsparty ins Zimmermann’s, Venloer Straße 39. Wer möchte, kann beim Tanzen zu minimalistischem Elektro-Sound von Chaton allen Adventsstress hinter sich lassen. Oliver Fröschke und Rolf Witteler legen als Le-Pop-DJ-Team auf. Eintritt 10 Euro. Alle Infos gibt es hier.

Britischer Humor in Mönchengladbach

Durch liebevolles Zerpflücken des Monty Python Films „Die Ritter der Kokosnuss“ ist 2004 das mehrfach ausgezeichnete Musical „Monty Python’s Spamlot“ entstanden. Britischer Humor vom Feinsten. Zu sehen am Freitag um 19.30 Uhr im Theater Mönchengladbach, Odenkirchener Straße 78. Infos zu Tickets und Preisen finden Sie hier.

Pink-Floyd-Ausstellung in Dortmund

Backstage bei Pink Floyd: Eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte lässt hinter die Kulissen ihrer 50-jährigen Geschichte schauen. „The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains“ gewährt seltene wie außergewöhnliche Einblicke. Die multimediale Ausstellung ist zu Gast im Dortmunder U. Geöffnet auch am Wochenende vor Weihnachten von 10 bis 20 Uhr. Infos zu Tickets und Preisen gibt es hier.

Schlittschuhlaufen an der Zeche Zollverein in Essen

Weihnachten steht vor der Tür, es ist kalt draußen: Optimale Voraussetzungen, um Schlittschuhlaufen zu gehen. Bis zum 6. Januar 2019 gibt es eine 150 Meter lange Eisbahn auf dem Gelände. Zwischen Koksöfen, Rohren und Kaminen können Besucher nach Anbruch der Dunkelheit auf der 1800 Quadratmeter großen Eisfläche ihre Runden drehen. Dazu gibt es Lichtinstallation und ein Winterdorf entlang der Bahn. Am Samstag findet außerdem von 20 bis 24 Uhr eine Eis-Disco statt. Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Wintersonnenwende in Leichlingen

Feuerzeremonie im Steinbruch zur Wintersonnwende am Freitag ab 18 Uhr. Die Wintersonnenwende ist der Tag, an dem die Sonne ihren tiefsten Punkt im Laufe des Sonnenjahres erreicht. Feiern Sie In der längsten Nacht des Jahres am großen Feuer die Wiederkehr der helleren Tage. Treffpunkt ist im Steinbruch, Sinneswald, Wietsche 1. Nähere Infos gibt es hier.

Märchenhaftes in Wuppertal

Das Familienstück „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ nach dem tschechisch-deutschen Märchenfilm wird am Freitag um 16 Uhr im Theater am Engelsgarten, Engelsstraße 18, aufgeführt. Infos zu Karten gibt es hier.

Krefelder Weihnachtszirkus

Erleben Sie Pantomimen, Tänzer und Zauberer im Weihnachtszirkus am Freitag um 15 Uhr auf dem Sprödentalplatz, Uerdingerstraße, in Krefeld. Tickets ab 29,70 Euro gibt es hier.

Kölsche Tön im Gaffel am Dom



Jeden Freitag ab 22.30 Uhr lädt der Kölner Liedermacher Björn Heuser zum Mitsingkonzert ins Gaffel-Brauhaus am Dom ein - auch an diesem Freitag. Das Konzert ist auch für Immis geeignet. Die Stimmung ist sagenhaft gut, der Eintritt ist frei. Die Konzerte sind längst kein Geheimtipp mehr, also rechtzeitig da sein. Mehr Informationen gibt es hier.

(hsr)