Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 19.10. bis 21.10.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Die Zeche Zollverein in Essen. Foto: REUTERS/Reinicke/StandOut.de

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei ist eine vegane Lifestyle-Messe in Düsseldorf, ein Hüpfburg-Paradies und eine Rockabilly-Nacht.

Veggie World Düsseldorf

Nach eigenen Angaben ist die Veggie World auf dem Areal Böhler in Düsseldorf Europas erste und größte Messe für pflanzlichen Lebensstil. 120 Aussteller zeigen Neuheiten, vegane und biozertifizierte Produkte. Es geht nicht nur um Essen und Trinken, sondern auch um andere Lebensbereiche wie Kosmetik, Haushalt und Küche. Die Veggie World ist am Samstag und Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets an der Tageskasse kosten 12 Euro, Kinder unter 14 Jahren kommen in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos rein.

Design Gipfel in Essen

In der Zeche Zollverein in Essen gibt es dieses Wochenende junges Design und Handgemachtes. Beim Design Gipfel können Besucher zwischen Einrichtung, Schmuck und Mode stöbern, entdecken und shoppen. Dazu legen die King Kong Kicks tanzbare Indie-Beats auf. Die Öffnungszeiten sind Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Eintritt kostet 3 Euro, Kinder unter 14 Jahren kommen so rein.

Lateinamerikanisches Wochenende in Düsseldorf

Im Boui Boui Bilk laufen am Wochenende heiße Salsa-Rhythmen. Da ist das lateinamerikanische Wochenende. Samstag und Sonntag zwischen 12 und 22 Uhr gibt es Musik, Folklore, Foodtrucks und Kunstausteller. Am Samstag wird es auch in der Nacht heiß, denn ab 22 Uhr läuft im Boui Boui die Afterparty. Der Kulturbeitrag für die Teilnahme beträgt 3 Euro.

Rock’n’Roll & Rockabilly Night in Oberhausen

Oberhausen lässt die Stars und Hits aus den 1950er Jahren am Samstag noch mal aufleben. Drei Band sollen in der Luise-Albertz-Halle 3 die Zeit von Pettycoats und Pomade zurückbringen. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro. Los geht es um 19 Uhr.

Herbst- und Kartoffelmarkt in Geldern-Pont

Der kleine Ort Pont in Geldern am Niederrhein lädt zum großen Herbst- und Kartoffelmarkt ein. Die Ponter präsentieren sich am Sonntag mit Produkten aus dem Ort, das mehr umfasst als Kartoffeln. Auch das Ponter Dorfzentrum ist offen.

Seidenraupen-Cross in Krefeld

Pures Renngefühl gibt es für die Läufer beim Seidenraupen-Cross durch den Hülser Bruch in Krefeld. Man hat die Wahl zwischen sechs oder 16 Kilometer Strecke – oder Zuschauer am Rand. Los geht es am Sonntag um 10 Uhr. Wer mitlaufen will, muss sich zwischen 8.30 und 9.30 Uhr am Sonntag anmelden. Das kostet 17 Euro.

Anti-Flag und Silverstein in Köln

Zwei große Namen des Punk spielen am Samstag in der Kölner Live Music Hall. Anti-Flag und Silverstein haben außerdem noch zwei weitere Bands als Special Guests dabei. Tickets kosten 30,90 Euro. Los geht es um 17.30 Uhr.

Halloween Horror Festival im Movie Park in Bottrop

Im Movie Park in Bottrop wird es zum Sonnenuntergang gruselig. Ab 18 Uhr laufen Freitag bis Sonntag schaurige Gestalten durch den Freizeitpark, um die Besucher zu erschrecken. Um 22 Uhr haben die Monster dann Feierabend. Der Eintritt kostet 26,90 Euro.

Hüpfburgenparadies in Duisburg

Der Biergarten Biegerpark hat dieses Wochenende für die Kleinen was dabei: Am Sonntag stehen zwischen 12 und 17 Uhr acht verschiedene Hüpfburgen, eine Rutsche mit Bällebecken, eine Dicso-Hüpfburg und ein Bungee-Trampolin bereit. Wer hüpfen will, zahlt 3 Euro.

Oktoberfeste in Moers und Ratingen

Die Münchener Wiesn haben zwar schon zu. Dafür feiern wir in unserer Region allerdings noch das Oktoberfest. In Moers zum Beispiel im Festzelt auf dem Meerbecker Marktplatz. Los geht es am Samstag um 17 Uhr. Eintritt kostet 29 Euro. In Ratingen wird in der Stadthalle alles blau-weiß dekoriert. Los geht es am Samstag um 18 Uhr.

