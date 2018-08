Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 18.8. bis 19.8.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

In Benrath findet am Wochenende wieder die jährliche Bierbörse statt. (Archivbild 2017) Foto: dpa/Anne Orthen

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei sind Musikfestivals für jeden Geschmack, eine Bierbörse, was für Sportler und Fans der 90er.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zeltfestival Ruhr in Bochum

Am Kemnader See in Bochum startet am Freitag das Zeltfestival Ruhr – eines der größten Kulturveranstaltungen im Ruhrgebiet. Für vier Euro Eintritt kommt man auf das Gelände mit dem Markt der Möglichkeiten, zu Straßenkünstlern, Musikern und tollen Illuminationen. Hinzu kommt der Live-on-Stage-Bereich. Hier tritt zum Beispiel am Freitag der englische Sänger James Blunt auf. Tickets kosten um die 60 Euro.

Benrather Bierbörse in Düsseldorf

Von Freitag bis Sonntag verwandelt sich die Fußgängerzone im Düsseldorfer Stadtteil Benrath zu einer einzigen langen Kneipe. Drei Tage steht ab 11 Uhr alles im Zeichen des Bieres. Auf der Heubesstraße gibt es 55 Ausschank- und Speisegeschäfte. Es gibt Einheimisches und Außergewöhnliches. Bei rund 700 Biersorten dürfte jeder sein Lieblingsbier finden. Der Eintritt ist frei.

Eine-Stadt-Fest zwischen Mönchengladbach und Rheydt

Es soll ein städteverbindendes Fest sein. Dieses Wochenende kommt das Eine-Stadt-Fest mit seiner 16. Auflage daher. Auf der ehemaligen Stadtgrenze zwischen Mönchengladbach und Rheydt gibt es Bühnenprogramm, einen Kunst- und Handwerkermarkt und eine internationale Gourmet-Meile. Start ist a Freitag um 18 Uhr.

Street Beach Festival „Duisburg karibisch“

Die Duisburger Innenstadt als Urlaubsparadies? Genau, in der Fußgängerzone um die Königstraße ist eine riesige Sandlandschaft entstanden – mit allem, was in der Karibik dazu gehört: Palmen, Liegestühle, Beachvolleyball und Cocktailbars. Die passende Musik von DJs und Bands läuft auf der Bühne. Los geht es schon am Donnerstag um 16 Uhr. Das Festival läuft bis Sonntag. Der Eintritt ist frei.

Sommermusik auf Schloss Rheydt startet

Drei Wochenenden läuft das Festival Sommermusik auf Schloss Rheydt. An diesem Freitag startet es. Am Samstag steht zum Beispiel Vicky Leandros auf der Bühne. Am Sonntag tritt die Kelly Family dort auf. Leider ist das Konzert schon ausverkauft.

City Slide in Köln

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Der Reiseveranstalter Schauinsland-Reisen kommt am Wochenende mit einer 100 Meter langen Wasserrutsche in den Kölner Mediapark. Außerdem mit dabei: eine 15 Meter hohe Rampe, auf der man bis zu 60 km/h schnell wird und andere sportliche Sommerspaßattraktionen. Wer rutschen will, braucht eines der kostenlosen Tickets.

90’s Open Air Party in Düsseldorf

Samstag wird es in Düsseldorf supertrashig. Der Beach Club am Robert-Lehr-Ufer feiert die 90’s Open Air Party – mit allen Songs, die man aus den 80ern, 90ern und 2000er Jahren erwartet. Flipflops sind erlaubt. Einlass ist um 13 Uhr, ein normales Ticket gibt es für 12 Euro plus Gebühren. Anreisen am besten mit der U-Bahn, Haltestalle Tonhalle/Ehrenhof.

Großer Kinderflohmarkt in Neuss

Am Samstag können Familien in Neuss an der Wetthalle am Rennbahnpark trödeln, flanieren und tolle Sachen finden. Nach der Sommerpause ist der Kinderflohmarkt wieder da. Auf dem großen Außengelände gibt es Street-Food, Bespaßungsprogramm für Kinder und jede Menge Spielzeug, Kleidung und mehr. Los geht es um 11 Uhr, Schluss ist um 16 Uhr. Kinder kommen kostenlos rein, Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt.

Turock Open Air in Essen

Wer harte Klänge mag, der wird dieses Wochenende in Essen glücklich. Das Turock Open Air 2018 startet Freitag um 15 Uhr am Viehofer Platz in der nördlichen Innenstadt. Eintritt ist frei. Nach der letzten Band wird bei der Aftershowparty zu Crossover, Alternative, Rock und Metal gefeiert. Mindestverzehr: 9 Euro.

43. Sengbachlauf in Leichlingen

In der Sengbach-Talsperre in Leichlingen treffen sich am Sonntag Laufbegeisterte, um bei einem Lauferlebnis der ganz besonderen Art dabei zu sein. Der Lauf in der Talsperre im Stadtteil Witzhelden gilt als besonders schön, weil die Läufer hier von viel Wald und guten Aussichten umgeben sind. Der erste Startschuss ist am Sonntag um 9 Uhr. Anmelden kann man sich noch 30 Minuten vor dem Start.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(RPO)