Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Foto: Christoph Reichwein 15 Bilder Dies sind die schönsten Weihnachtsmärkte des nördlichen Niederrheins

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Wer sich gerne in der Natur aufhält, sollte sich im Waldbaden veruschen. Traditioneller geht’s auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg zu. In Düsseldorf spielen die „Black Eyes Peas“. Hier gibt es zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Weihnachtsmarkt mit Eisbahn und Märchen in Duisburg

Ab dem Wochenende kommen Glühweinfans und Weihnachtsmarktliebhaber in Duisburg wieder auf ihre Kosten. Vom Hauptbahnhof bis zur Steinschen Gasse erstreckt sich der Markt mit seinen weit über hundert festlich dekorierten Holzhütten, geschmückten Tannen und bunten Lichtinstallationen. Traditionell laden die Stadtwerke auf ihre Eisbahn ein, am Freitag (16. Dezember) liest eine Märchenerzählerin ab 16 Uhr im beheizten Zelt an der Düsseldorfer Straße fesselnde Geschichten und wunderbare Fabeln vor. Darüber hinaus gibt es die Klassiker: Glühwein, Bratwurst, Kartoffelpuffer, Glühwein, heißen Kakao und jede Menge Geschenkideen.

Club-Party mit den Black Eyes Peas in Düsseldorf

Mehr als 150 weltweit erfolgreiche DJs und Bands aus der Club-Music-Szene treten vom 16. bis 18. November in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf auf. Mit dabei: die „Black Eyed Peas“, Lost Frequencies, Robin Schulz und Grammy-Gewinner „The Chainsmokers“. Die Arena soll sich zum „größten Winter-Club der Welt“ mit rund 20 Tanzflächen verwandeln.

Lichterfest im Freilichtmuseum Kommern

Kommern leuchtet am Freitag von 17 bis 22 Uhr: Das Freilichtmuseum wird in ein Lichtermeer getaucht, das für eine besondere Stimmung in der Herbstnacht sorgt. An den Herden der Museums-Häuser brennen Feuer, bei Kerzenschein werden Geschichten erzählt, es gibt Kinderpunsch und Feuerzangenbowle. Neon hingegen leuchtet in der Küche des Quelle-Fertighauses von 1965 und in der Reklame der historischen Gaststätte „Watteler“.

Babyschildkröten im Aquazoo Düsseldorf anschauen

Foto: Aquazoo - Löbbecke Museum Düsseldorf/Philipp Schroeder 3 Bilder Strahlenschildkröte - putziger Nachwuchs im Aquazoo

Anfang September sind kleine Strahlenschildkröten im Aquazoo geschlüpft, nun durften sie endlich in ihr Terrarium. Im Aquazoo können sich Besucher zudem beim Rundgang auf die Spuren der Evolution begeben – von der Entstehung der Lebewesen im Meer bis zur Besiedelung des Landes.

Comedy in Düsseldorf

Beim Düsseldorfer Comedy Slam buhlen junge Talente um die Gunst der Zuschauer. Am Samstag, 20 Uhr, gibt es eine weitere Ausgabe der Show. Wer wird am meisten Applaus bekommen? Lara Autsch,Vladimir Andrienko, Tobias Rentzsch, Falk Schug, Niklas Siepen oder Udo Wolff? Und wird einer von ihnen eine große Karriere machen? Der Comedy Slam findet statt in der Bar Exit. Infos.

Markt der Chocolatiers in Köln

Im Schokoladenmuseum sind noch bis Sonntag 60 internationale Chocolatiers zu Gast und zeigen ihr Können und ihre Produkte. Außerdem gibt es Workshops für Nachkatzen und Verköstigungen. Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet.

Kunst bei der Art Düsseldorf

Auf der Art Düsseldorf zeigen vom 16. bis zum 19. November 91 junge und etablierte Galerien aus 19 Ländern zeitgenössische Kunst und Werke aus der Nachkriegszeit im Areal Böhler. Außerdem gibt es Führungen und Talk-Runden.

Waldbaden

Immer mehr Menschen setzen auf die Heilkräfte der Natur. So bieten Ranger des Landesbetriebs Wald und Holz regelmäßiges „Waldbaden“ an – geführte Wanderungen mit therapeutischem Effekt. Einen Erfahrungsbricht zum Waldbaden lesen Sie hier.

Ausstellung in Krefeld

„Sucher und Finder“ ist die erste große Retrospektive des Fotografen und Gestalters Volker Döhne überschrieben. Die Ausstellung im Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld blickt auf 42 Jahre künstlerischer Arbeit. Das Museum zeigt in der ersten Etage 15 fotografische Reihen und dazu Plakate, Kataloge und Künstlerbücher, die Döhne entworfen und teilweise auch selbst gefertigt hat.

Explorado Kindermuseum in Duisburg

Mitmachen und Anfassen erlaubt: Auf 3000 Quadratmetern können Kinder von vier bis zwölf Jahren im alten Getreidespeicher am Duisburger Innenhafen eine spannende Welt erforschen. Derzeit läuft die Sonderausstellung „Die starken Vier über die vier Elemente.

