Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 14.9. bis 16.9.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Besucher bestaunen einen Drachentanz am Düsseldorfer Rathaus während des Chinafests (Archivbild). Foto: Hans-Jürgen Bauer/Hans-Juergen Bauer

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Zum Beispiel feiert Düsseldorf die Chinesische Kultur, Moers die internationale Comedy und Mönchengladbach die Rheydter Spätkirmes.

Düsseldorf Festival 2018

Seit Mittwoch läuft in unserer Landeshauptstadt das Düsseldorf Festival. Zu Gast sind international gefeierte Künstler aus allen möglichen Bereichen. Egal ob Theater, Musik, Tanz, neuer Zirkus – für jeden Besucher ist auch was dabei. Bestimmt ein Highlight an diesem Wochenende: Die Silent Disco Walking Tours. Die Disco wird vom Club mittels Kopfhörern auf die Straße geholt.

Rhine Cleanup am Rhein

Im Pazifik hat vor der Küste von San Francisco vergangene Woche die riesige Säuberungsaktion „The Ocean Clean-up“ begonnen. Dieses Wochenende ziehen die Städte am Rhein mit. Zwischen Emmerich, Xanten, Wesel, Duisburg, Düsseldorf, Köln und Bonn wird Müll gesammelt. Gemeinsam sammeln die Umweltschützer Müll am und um den Rhein herum, von der Quelle bis zur Mündung.

Rheydter Spätkirmes in Mönchengladbach

In Rheydt packen die Schausteller am Wochenende nochmal aus, was sie haben. Fahrgeschäfte, Fressbuden und Bierwagen stehen auf dem Marktplatz. Am Freitag geht es los. Abends ist ein Feuerwerk geplant. Montag geht die Spätkirmes mit dem großen Familientag zuende.

Parknächte auf Schloss Dyck in Jüchen

Nur noch dieses Wochenende haben Besucher auf Schloss Dyck in Jüchen die Chance, das Lichtfestival auf dem Gelände zu erleben. Die Macher haben alle Register der Illuminationskunst gezogen. Das Parkfest geht ab 20 Uhr los. Letzte Chance ist am Sonntag.

Foto: Theo Titz 20 Bilder Spektakuläres Lichterfestival auf Schloss Dyck

Chinafest in Düsseldorf

Das Chinafest ist ein Fest der asiatischen Kultur. Auf der Bühne gibt es traditionelle chinesische Musik, Gesang, Tanz und Akrobatik. 2018 findet das Chinafest Düsseldorf bereits zum achten Mal statt, und zwar auf dem Rathausvorplatz. Los geht’s um 11 Uhr.

Internationales ComedyArts-Festival Moers

In Moers steht am Wochenende alles auf der Bühne, was moderne Comedy zu bieten hat. Von provokanter Satire über feinem Humor bis hin zu Musik-Kabarett und Artistik ist für jeden Besucher was dabei. Los geht es schon am Donnerstag.

Kunstpunkte in Düsseldorf

In Düsseldorfer öffnen an diesem Wochenenden die Künstler im Norden dem Publikum ihre Ateliers. Dabei kann man ihnen bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen. Das Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf organisiert einen Shuttle-Service mit geführten Touren zu ausgewählten Ateliers. Samstag geht es um 14 Uhr los, Sonntag um 12 Uhr.

Foto: Bretz, Andreas (abr) 11 Bilder Deutschlands größter Skaterpark eröffnet in Düsseldorf

Deutsche Skateboard Meisterschaft

Im neuen Skatepark Eller steht die am Wochenende alles im Zeichen der Deutschen Skateboard Meisterschaft. Von Freitag bis Sonntag finden da die Disziplinen „Street“ und „Park“ statt. Dazu kommt ein großes Rahmenprogramm.

Kulturnacht in Wesel

Am Samstag verwandelt sich Wesel wieder in eine Bühne. Hier präsentiert sich nämlich an verschiedenen Orten in der Innenstadt die Weseler Kulturszene. Der Eintritt ist frei. Los geht es im Scala Kulturspielhaus auf der Wilhelmstraße um 19 Uhr.

90er Party in Duisburg

Im Kultkeller in Duisburg läuft am Samstag die besten Rock-, Alternative- und Wavestücke aus den 90er Jahren. Eine Party für alle, die die 90er Jahre feiern wollen oder einfach die Musik mögen. Los geht es um 22 Uhr an der Steinschen Gasse in Duisburg.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(RPO)