Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Dreischeibenhaus gibt es Glühwein mit Blick über Düsseldorf. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Gehen Sie doch Schlittschuhlaufen an der Zeche Zollverein in Essen, oder trinken Sie einen Glühwein mit Blick über Düsseldorf. Unsere zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Urban Art Walk in Düsseldorf

Urban Art – die Kunst im öffentlichen Raum – hat sich mittlerweile als eigener Stil im Bereich der zeitgenössischen Kunst etabliert. Auch in Düsseldorf gibt es im Straßenraum viel Kunst zu entdecken. Wer sie kennenlernen will, sollte sich die Führung am Samstag, 15. Dezember, um 12 Uhr nicht entgehen lassen. Treffpunkt ist an der Ellerstraße/Ecke Willi-Becker-Allee.

Mehr Infos zum Urban Art Walk in Düsseldorf finden Sie hier.

Pop und Rock im Planetarium Bochum

Einfach mal dem Alltag entfliehen und eine Reise durch Raum und Zeit erleben, begleitet von Balladen aus der Rock- und Popmusik: Das kann man laut Veranstalter im Planetarium in Bochum am Samstag erleben, und in die Sterne schauen.

Details zur Veranstaltung gibt es hier.



Weihnachtsmarkt auf Schloss Türnich

Auf dem Wasserschloss inmitten eines alten Landschaftsparks in Kerpen wird zur Hofweihnacht geladen. Von Freitag bis Sonntag bieten Anbieter in weihnachtlichen Buden Kunsthandwerk, regionale und biologische Spezialitäten, fair gehandelte Produkte, Designerstücke und handgemachte Geschenke. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre kommen kostenlos hinein.

Mehr Information finden Sie hier.

Foto: dpa/Roland Weihrauch 12 Bilder Die schönsten Weihnachtsmärkte in NRW 2018

Après Ski in Neuss

In der Skihalle in Neuss wird freitags und samstags gefeiert: Mit Blick auf die Piste erklingen Charts, Partyhits und Schlager beim Après Ski. Das Publikum ist bunt gemischt.

Weitere Infos gibt es hier.

Schlittschuhlaufen an der Zeche Zollverein in Essen

Weihnachten steht vor der Tür, es ist kalt draußen: Optimale Voraussetzungen, um Schlittschuhlaufen zu gehen. Bis zum 6. Januar 2019 gibt es eine 150 Meter lange Eisbahn auf dem Gelände. Zwischen Koksöfen, Rohren und Kaminen können Besucher nach Anbruch der Dunkelheit auf der 1800 Quadratmeter großen Eisfläche ihre Runden drehen. Dazu gibt es Lichtinstallation und ein Winterdorf entlang der Bahn. Am Samstag findet außerdem von 20 bis 24 Uhr eine Eis-Disco statt.

Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

China Light Festival in Köln

Noch bis zum 20. Januar 2019 lädt der Kölner Zoo zum großen China Light Festival ein. In der Ankündigung des Veranstalters ist von sich bewegenden Leucht-Waschbären, einem drei Meter großen Bären und einer vier Meter großen Doppelkopf-Schildkröte die Rede. Sie alle stammen von chinesischen Illuminations-Künstlern. Besonderer Höhepunkt ist nach Angaben des Zoos ein 40 Meter langer Leuchtdrache. Chinesische Musiker und Artisten präsentieren auf der Bühne ein Show-Programm.

Weitere Details gibt es hier.

Angelo Kelly in Düsseldorf

Angelo Kelly bleibt der Familientradition treu. So wie er einst mit seinen Eltern und Geschwistern auf der Bühne stand, musiziert er nun mit seiner Frau Kira und den fünf Kindern. Inspiriert von ihrer neuen Heimat Irland präsentiert die Familie am Sonntag, 17 Uhr, in der Mitsubishi Electric Halle Weihnachtslieder im Pop-, Jazz- oder Klassikstil im irischen Gewand.

Karten für das Konzert gibt es hier.

Glühwein mit Aussicht in Düsseldorf

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Rock-Konzert in Essen

Wer am Wochenende Rockmusik hören möchte, kann das am Freitag und Samstag, 14. und 15. Dezember, im Turock in Essen tun. Der Club am Viehofer Platz 3 feiert seinen 14. Geburtstag und veranstaltet Gratis-Konzerte.

Hier gibt es mehr Infos.

Tag der Menschenrechte in Bochum

Zum Tag der Menschenrechte am Freitag, 14. Dezember, organisiert die Musikschule Bochum die Veranstaltung „Winterreise 2018“. Gemeinsam mit dem Initiativkreis Flüchtlingsarbeit Bochum und der Non-Profit-Agentur „Art at Work“ bietet sie Infostände, Lesungen, Kurzfilme und Musik. Zum Abschluss gibt es ab 21 Uhr eine Session mit dem „WorldBeatClub & Friends“. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Noch mehr Tipps für kurzentschlossene Kulturliebhaber finden Sie hier.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(mba/özi/skr/top)