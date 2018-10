Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am Wochenende 12.10. bis 14.10.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Jack White bei einem Auftritt in Las Vegas. Foto: REUTERS/STEVE MARCUS

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei ist eine Ausstellung über die Psyche der Deutschen in Bonn, ein Treffen für dicke Karren aus den USA und eine Führung durch Düsseldorf.

Nachtflohmarkt in Düsseldorf

Am Samstag gibt es im Boui Boui in Bilk Trödeln, Feilschen und Flanieren in einer riesigen Halle. Der Nachtflohmarkt ist genau das Richtige für die, die am Wochenende gerne mal ausschlafen. Los geht es erst um 17 Uhr. Für Essen und Trinken ist auch gesorgt.

„German Angst“ in Bonn

Das Haus der Geschichte in Bonn zeigt noch bis zum 19. Mai 2019 die Ausstellung „Angst. Eine deutsche Gefühlslage?“ Hier wird das Phänomen der „German Angst“ untersucht. Neigen die Deutschen dazu, immer gleich das Schlimmste zu denken? Samstag und Sonntag ist die Ausstellung von 9 bis 19 Uhr zu sehen, dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Fischmarkt in Düsseldorf

Hier ist der Name Programm: Beim Fischmarkt am Tonhallenufer gibt es Backfisch, Fischbrötchen, gegrillten Lachs und und und. Frischen Fisch für den heimischen Herd gibt es aber auch. Los geht es um 11 Uhr, Ende ist 18 Uhr. Hier finden Sie weitere Infos zum Fischmarkt in Düsseldorf.

Jack White in Dortmund

Für die White Stripes hat Jack White mit „Seven Nation Army“ eine Hymne geschrieben, die in Fußballstadien auf der ganzen Welt gesungen wird. Als Solo-Musiker ist er aber ebenfalls brillant. Mit seinem neuen Album „Boarding House Reach“ kommt er in die Warsteiner Music Hall. Tickets kosten rund 58 Euro. Das Konzert ist auf Wunsch des Künstlers Smartphone-frei.

Marina Markt in Duisburg

Auf der Hafenpromenade in Duisburg sind am Sonntag zum letzten Mal in diesem Jahr die Stände des Marina Markts geöffnet. Besucher finden hier die Waren vom klassischen Wochenmarkt und Speisen aus aller Welt und schauen dabei auf die historische Kulisse aus alter Stadtmauer, Speichergebäuden und dem Stadthistorischen Museum. Los geht es um 11 Uhr, Ende ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

US-Car-Treffen in Dorsten

Im Creativquartier Fürst Leopold Dorsten gibt es am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr dicke US-Karren zu bestaunen. Die US-Autos eignen sich außerdem prima als Fotomotiv. Fünf Gastronomen sorgen mit dem passenden Food für amerikanisches Flair. Mehr Infos zum US-Car-Treffen in Dorsten finden Sie hier.

Free-City-Walking-Tour durch Düsseldorf

Das Konzept gibt es in vielen Großstädten. Auch Düsseldorf hat eine: Bei der Free-City-Walking-Tour entdeckt man die Stadt vielleicht neu, mit Touristen, Alteingesessenen oder ein paar Dinge, die man noch nicht wusste – auf jeden Fall ganz persönlich durch den Guide. Das Ganze dauert rund zweieinhalb Stunden, ist kostenlos und in der Regel auf Englisch. Treffpunkt ist am Pavillon vor dem Carsh-Haus am Heinrich-Heine-Platz um 15 Uhr. Der Guide hat einen Free-Walking-Schirm dabei und freut sich am Ende über ein bisschen Trinkgeld.

Latino Food Festival in Köln

Im Kulturbunker in Köln dröhnen am Sonntag ab 14 Uhr heiße Salsa-Rhythmen. Eine Salsa-Band heizt den Besuchern ein. Dazu gibt es Essen, Getränke und typische Cocktails aus ganz Südamerika. Los geht es um 14 Uhr, Ende ist um 23 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Taschenlampenkonzert im Grugapark Essen

Die Band Rumpelstil aus Berlin spielt Freitag und Samstag im Grugapark in Essen. Der Musikpavillon in dem Park wird dann in eine außergewöhnliche Lichtshow getaucht. Tickets kosten 9,50 Euro (Kinder 4 Euro). Los geht es um 18.30 Uhr.

„We love the 90’s Party“ in Duisburg

DJ Tom legt am Samstag im Motorrad Jansen in Duisburg-Rheinhausen auf. Der Name der Party ist Programm: Es gibt ausschließlich die Hits aus den 1990er Jahren. Los geht es um 22 Uhr. Eintritt kostet 6 Euro plus Mindestverzehr 4 Euro.

(RPO)