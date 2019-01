Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs Wochenende in NRW

Winterleuchten im Westfalenpark Foto: Kölner Zoo/dpa, Bernd Thissen

Düsseldorf Sie haben noch nichts vor am Wochenende? Besuchen Sie eine Fashion-Ausstellung in Köln oder gehen Sie zum Acoustic Winter nach Düsseldorf. Unsere zehn Tipps für Veranstaltungen aus der Region.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Flurgeflüster in Düsseldorf

Neues Appartement, neue Leute, doch was ist mit Appartement 13? Niemand zu sehen, nur ab und zu stehen Müllsäcke vor der Tür. Julia Streich und Daniel Wandelt spielen im Zwei-Personen-Stück „Flurgeflüster“ im Theater an der Luegallee die einzigen Rollen. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr, Karten kosten 19 Euro. Weitere Informationen und Karten für Flurgeflüster in Düsseldorf gibt es hier.

„Fast Fashion“ in Köln

Eine Bluse für einen Abend? In der Jeans ist nach einer Woche ein Loch? Und der Winterpulli ist sowieso nicht mehr in Mode? – Fast Fashion heißt das Phänomen, bei dem von Entwurf bis zur Produktion gerade mal zwei Wochen vergehen und der Kunde das Teil nur kurz darauf schon ausrangiert. Wie sich die Textilindustrie dadurch verändert hat und wie es sein kann, dass ein T-Shirt heute weniger kostet als eine große Tasse Kaffe, das erklärt die Ausstellung „Fast Fashion“ im Rautenstrauch-Joest-Museum in Köln. Die Ausstellung zeigt die Vor- und Nachteile der Modeindustrie und erklärt, wie man nachhaltig mit Kleidung umgehen kann. Weitere Infos zu „Fast Fashion“ in Köln gibt es hier.

Acoustic Winter in Düsseldorf

Dieses Festival braucht keine Steckdose. Beim Acoustic Winter im Weltkunstzimmer, Ronsdorfer Straße 77a, werden die ruhigen Töne gepflegt. Unter anderem mit Matthew And The Atlas, Ezio und Chris von der Düssel. Beginn ist am Samstag um 16 Uhr, Tickets kosten knapp 25 Euro. Weitere Informationen zum Acoustic Winter in Düsseldorf gibt es hier.

Abschlussabend Winterleuchten in Dortmund

Farben, Funkeln, Lichter und das alles abgestimmt auf Musik – das können Gäste auf dem Abschlussabend des Winterleuchtens im Westfalenpark erleben. Seit fünf Wochen können Besucher dort zwischen Lichtskulpturen durch einen bunt beleuchteten Park wandern. Abgeschlossen wird das Ereignis mit einem großen Feuerwerk zu Musik. Beginn des Feuerwerks ist je nach Witterung gegen 20 Uhr am Samstag den 12. Januar. Wer sich das Winterleuchten noch einmal in Ruhe ansehen will, kann ab 17 Uhr in den Park rein. Mehr Infos zum Winterleuchten in Dortmund gibt es hier.

Modellspielzeugmarkt in Düsseldorf

Ob Neueinsteiger, erfahrener Profi oder interessierter Flaneur – der Modellspielzeugmarkt am Sonntag im Boston Club hält für große und kleine Besucher eine große Zahl an neuen und gebrauchten Modelleisenbahnen und -autos, Bausätzen, Zubehör, Elektronik- und Ersatzteilen sowie die passende Literatur bereit. Weitere Infos zum Modellspielzeugmarkt gibt es hier.

Borussia-Revue in Mönchengladbach

Das Theater Mönchengladbach kombiniert Fußball und Schauspielkunst in einem Theaterstück: Die „Borussia Revue“ am Samstag, 12. Januar, spielt in der Borussia-Klause der Fohlenelf. Mit „Gerd Delling“ und „Günter Netzer“ in der Moderation werden die alten Zeiten des Mönchengladbacher Fußballs wieder lebendig, verspricht das Theater: Von Berti Vogts über Hennes Weisweiler bis zu Lothar Matthäus, der den Grundstein seiner Karriere bei Borussia Mönchengladbach legte. Los geht’s um 18 Uhr. Infos und Tickets für einige Restplätze für die Borussia-Revue gibt es hier.

Schallplatten-Börse in Bochum

Am Sonntag, 13. Januar, findet von 11 bis 16 Uhr im Foyer des Ruhr-Congress in Bochum eine Schallplatten-Börse statt. Dort bieten mehr als 50 Aussteller aus dem In- und Ausland ein großes Angebot an Tonträgern verschiedener Stilrichtungen. Vinyl-Fans werden sowohl bei alten Platten als auch bei neueren Erscheinungen fündig. Der Eintritt kostet vier Euro. Weitere Informationen zur Schallplatten-Börse gibt es hier.

Poetry Slam in Duisburg

Poetry Slams sind im Trend: Dabei präsentieren Menschen ihre selbstgeschriebenen Texte vor einem Publikum. Am Sonntag, 13. Januar, findet im Medienbunker in Duisburg-Marxloh ein Poetry-Slam-Wettbewerb statt. Der Abend startet um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr. Auf der Bühne stehen Künstler aus Duisburg, Bochum und Essen. Details zum Poetry Slam in Duisburg gibt es hier.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

„Farbklangrausch“ in Düsseldorf

Das Ensemble „Theater der Klänge“ ist noch bis Sonntag zu Gast im Forum Freies Theater Juta in Düsseldorf und zeigt ihr Programm „Farbklangrausch“. Das ist eine Tanzperformance, die von Skizzen aus dem Spätwerk des Malers Oskar Schlemmers ausgeht. Versprochen wird ein sinnliches Live-Erlebnis, in dem Klänge, Farben, Tanz, elektronische Musik und Echtzeit-Video miteinander verschmelzen. Das „Lackballett“ wird eingebettet in eine Live-Videoszenografie und interaktive live-elektronische Musik. Weitere Infos zum Farbklangrausch in Düsseldorf gibt es hier.

Ton Steine Scherben in Mönchenglabach

Eine legendäre Band feiert Auferstehung: Ton Steine Scherben kommt am Samstag nach Mönchengladbach. Mit den beiden Ur-Scherben Kai Sichtermann (Bassist seit 1970) und Funky K. Götzner (Schlagzeuger seit 1974, jetzt Cajón) kommt das Grundgerüst der Band um 20 Uhr ins Projekt 42 an der Waldhausener Straße, um die Lieder Rio Reisers und der Scherben zurück auf die Bühne zu bringen. Mehr Infos zum Konzert von Ton Steine Scherben in Mönchengladbach gibt es hier.

Noch mehr Freizeit-Tipps für NRW gefällig?

(skr)