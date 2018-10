Tipps: Ausflüge und Veranstaltungen in NRW am langen Wochenende 31.10. bis 4.11.

Noch nichts vor? : 10 Tipps fürs lange Wochenende in NRW

Menschen nehmen als Untote verkleidet an einem Zombie-Walk teil (Archivbild). Foto: dpa/Darko Vojinovic

Düsseldorf Sie wissen noch nicht, was Sie am langen Wochenende machen wollen? Wir haben zehn Tipps für Ausflüge in unserer Region. Mit dabei ist ein großer Zombie-Walk, eine lange Museumsnacht und ein Symphoniekonzert der besonderen Art.

Zombie-Walk in Essen

An Halloween wird die Innenstadt von Essen zu Europas Zombie-Hauptstadt. Beim Zombie-Walk erwartet der Veranstalter am Mittwoch ab 18 Uhr auf dem Viehofer Platz 2000 Untote, die zusammen durch die Stadt ziehen. Mitmachen kann jeder Zombie, menschliche Zuschauer sind am Rand willkommen. Ein Zombie-Walk-Bändchen ist für 3 Euro zu haben.

Street Food & Music Festival in Duisburg

Weniger Kürbis-Fratzen und Zombies, dafür Kulinarisches aus aller Welt, moderne Küche, Cocktails und gute Musik gibt es ab Mittwoch ab 16 Uhr bis 24 Uhr bis einschließlich Sonntag von 12 bis 18 Uhr zum extra langen Wochenende in der Duisburger Innenstadt. Auf dem König-Heinrich-Platz stehen die 20 Food-Trucks. Am Sonntag ist Familientag mit Hüpfburg und Kinderschminken.

Museumsnacht in Köln

Am Samstag machen die Museen in Köln länger. Von 19 bis 2 Uhr öffnen 45 Museen, Kunstorte und Ateliers ihre Türen und zeigen Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Klanginstallationen. Für Kinder gibt es Workshops und spezielle Familienführungen. Tickets inklusive Shuttle-Service kosten 19 Euro. Kinder unter 15 Jahre kommen kostenlos rein.

Kinder-Halloween in Düsseldorf

Falls Halloween nicht ganz so gruselig sein soll, weil die Menschen noch klein sind, gibt es im Volksgarten in Düsseldorf ein familienfreundliches Halloween. Am Donnerstag zwischen 12 und 18 Uhr sind Kinder, Eltern und Großeltern zum Kürbisschnitzen, Kinderschminken und Musik und Tanz im Kurhaus eingeladen. Der Eintritt ist frei.

Benefizkonzert mit Aeham Ahmad in Meerbusch

Berühmt geworden ist Aeham Ahmad als Pianist in den Trümmern, als er während des syrischen Bürgerkriegs in einem großen syrischen Flüchtlingslager gespielt hat. Der Pianist hat inzwischen in Wiesbaden ein neues Zuhause gefunden. In Meerbusch-Büderich spielt er am Samstag ab 19 Uhr in der Christuskirche. Weitere Musiker treten auch auf. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

Hartmannmueller im Tanzhaus NRW in Düsseldorf

Das Duo Hartmannmueller feiert mit einer neuen Produktion am Donnerstag, 20 Uhr, die Uraufführung im Tanzhaus NRW. Das Stück „My Saturday went pretty well until I realiszed it was Monday“ thematisiert den Versuch, einen menschlichen Körper zu konservieren, was – abhängig von der Art der Haltbarmachung – poetisch bis makaber sowie unterhaltsam und zerstörerisch sein kann.

Dia de los Muertos in Köln

Gruselig mal anders: In der Halle Tor 2 in Köln feiert Radio Sabor am Samstag den „Dia de los Muertos“ – das mexikanischen Totenfest. DJ Pablito legt auf der Party für Latin Music auf. Eintritt kostet im Vorverkauf 12 Euro. Los geht es um 22 Uhr.

Video Games Live in Mönchengladbach

Klassische Musik und Computerspiele werden ab 19 Uhr in der Red Box am Nordpark in Mönchengladbach eins. Zu hören sind Klassiker der Videospiele wie etwa Zelda, Overwatch, Super Mario und Final Fantasy. Hinzu kommen Beleuchtung, Special Effects und das Publikum wird auch mit eingebunden. Tickets gibt es ab 54,30 Euro.

New Heritage Festival in Düsseldorf

Im Areal Böhler präsentieren am 3. und 4. November mehr als 100 Aussteller handwerklichen Produkte aus den Bereichen Kleidung, Wohnen, Freizeit und Genuss. Außerdem gibt beim „New Heritage Festival“ Workshops, Tastings und Vorträge sowie Musik von „Razz“, „Embrace The Emperor“ und DJ Jörn Biedka / Sultans of Sprint. Streetfood ist auch im Angebot.

Basar der Kunsthandwerker in Solingen

Auf Schloss Burg in Solingen läuft bis einschließlich Sonntag noch der Basar der Kunsthandwerker. An rund 150 Ständen drinnen und draußen präsentieren die Aussteller Kreatives, Dekoratives, Kurioses, Schmuck, Keramik und und und. Höhepunkt ist die „Nacht der Kunsthandwerker“ am Donnerstag von 14 bis 22 Uhr mit einem kleinen Rahmenprogramm. Der Eintritt kostet 5 Euro.

