Schau der Auto-Klassiker in Essen Internationale Oldtimer-Szene trifft sich auf der „Techno-Classica“

In Halle 3 präsentiert sich die Autostadt mit Audi, Škoda, Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Classic Parts auf 1400 Quadratmetern. Unter dem Titel „Erneuerung“ werden dort vier klassische Fahrzeuge in unterschiedlichen Erhaltungs- und Restaurierungszuständen gezeigt, und zwar ein Lancia Aurelia, ein Käfer, ein Porsche 356 und ein Franklin Airman. Im Mittelpunkt des Auftritts von Ferrari S.p.A. und Eberlein Automobile steht der Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher aus der Saison 2005, der an die große Karriere des Ausnahmetalents aus Kerpen erinnert. Wer selbst einmal in einem Oldtimer mitfahren möchte, bekommt dazu auf dem Freigelände 2 die Gelegenheit: Dort steht ein Klassiker von Mercedes-Benz für einen kurzen Ausflug bereit.